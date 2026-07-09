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Kaynak: AA

Çisem Çalkantı, 4 yaşındaki kızı Ö.N.K. ile birlikte Kırklareli Demirtaş Mahallesi'ndeki çocuk parkında oturdukları sırada bir süre önce boşandığı eşi Y.K. ile karşılaştı.

Y.K., belinden çıkardığı silahla eski eşi ile minik kızına ateş ederek olay yerinden kaçtı. Ağır yaralanan kadın ile küçük kız Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.

YARALI KADIN HAYATINI KAYBETTİ, 4 YAŞINDAKİ KIZIN TEDAVİSİ SÜRÜYOR

Yaralı kadın tüm müdahaleye rağmen hayatını kaybetti, kızı ise Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne sevk edildi.

Savcı ve olay yeri inceleme ekipleri bölgede çalışma yaptı. Kaçan şüphelinin yakalanması için başlatılan çalışma sürüyor.

Öte yandan vatandaşlar sık sık yetkililere 'durdurun bu vahşeti' diyerek, kadına şiddet ve kadın cinayeti olaylarında şüpheli ve faillere emsal teşkil etmesi için "caydırıcı cezalar" verilmesi için seslenmeye devam ediyor.