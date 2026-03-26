Star TV’nin yeni dizisi ‘Çirkin’in yayın tarihi belli oldu. Dizi, 29 Mart Pazar akşamı saat 20.00’de ilk bölümüyle izleyici karşısına çıkacak.

Aşk, aile ve geçmişle yüzleşmenin iç içe geçtiği dizinin başrollerini Çağlar Ertuğrul ve Derya Pınar Ak paylaşıyor. Yönetmen koltuğunda Burcu Alptekin ve Merve Çolak’ın oturduğu 25 Film imzalı dizi, duygusu yüksek hikâyesiyle izleyiciyi ekrana kilitlemeye hazırlanıyor.

Peki, ‘Çirkin’ reytinglerde ne yapar? Yıllardır Pazar akşamlarına damga vuran ‘Teşkilat’, yeni başlamasına rağmen aldığı reytingle şu an için yoluna devam eden ‘Doktor Başka Hayatta’ ve geçen sezonlara göre bu sene iyi bir grafik çizen ‘Survivor’ karşısında işi zor ama sürpriz yapar mı? Bu sezon dikkat çeken çıkışlar yapan dizilerden birisi, neden olmasın? Yolu açık olsun. Bu arada ‘Aynı Yağmur Altında’, günü değişmesine rağmen reyting canavarına yenik düştü. Önümüzdeki haftalarda final yapacak. Onun için diğer dizilerle birlikte saymadım.

Gökhan Tepe rüzgârı Antalya’da esti

Türk Pop Müziği’nin sevilen isimlerinden Gökhan Tepe, yüzü olduğu markanın bayram konserleri kapsamında Antalya’da sahne aldı.

Baharın ilk ılık esintilerinin hissedildiği akşamda Rixos Sungate Otel’de sahne alan sanatçı, hayranlarına unutulmaz bir gece yaşattı. Sahneye adım attığı andan itibaren enerjisiyle herkesi etkisi altına alan Gökhan Tepe, beğenilen şarkıları ve geniş repertuvarıyla Antalyalı’lara müzik ziyafeti sundu. Konser boyunca coşku bir an bile düşmezken izleyenler bayramın en eğlenceli gecelerinden birine tanıklık etti.

Gökhan Tepe, yurt içi ve yurt dışı konserlerine hız kesmeden devam edecek.

Yıkımın içinden geçen resimler sergisi

Sanatçı Gülgün Başarır’ın farklı zaman ve mekân deneyimlerinden yola çıkarak ürettiği resimleri bir araya getiren ‘Karşılaşmalar’ başlıklı kişisel sergisi, Bakırköy Sanat’ta açıldı.

İBB Kültür ve İBB Miras’ın İstanbullu sanatseverlerle buluşturduğu sergi, Gülgün Başarır’ın mekân, zaman ve kırılma kavramları etrafında şekillenen resimlerinden oluşuyor. Sergide yer alan çalışmalar, belirli bir olayı ya da coğrafyayı doğrudan temsil etmek yerine, izleyiciye açık ve çok katmanlı bir görsel deneyim sunmayı amaçlıyor.

Sergi, 28 Haziran’a kadar Pazartesi hariç her gün 10.00-18.00 saatleri arasında Bakırköy Sanat’ta ücretsiz olarak ziyaret edilebilecek.