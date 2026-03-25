Haftanın dizisi: Star TV’nin Perşembe akşamları yayınlanan yeni dizisi ‘Sevdiğim Sensin’, Ramazan Bayramı tatili fırsatını iyi değerlendirdi. Dizi, Burak Sakar’ın derlediği prime time 20+ABC1 listesi ve TİAK verilerine göre, bayram nedeniyle birçok yapımın ara verdiği haftayı 7.42 reytingle zirvede tamamladı.

Başrollerini Aytaç Şaşmaz ve Helin Kandemir’in paylaştığı ‘Sevdiğim Sensin’, hem kendi gününün hem de haftanın en çok izlenen dizisi olmayı başardı. Dizi, oyuncu performanslarıyla sosyal medyada da çok konuşuluyor.

‘Çatlı’ filmi, gişenin yeni lideri oldu

Haftanın filmi: Yönetmenliğini Deniz Enyüksek’in yaptığı, senaryosunu Onur Tan ile Nevzat Erkul’un kaleme aldığı, oyuncu kadrosunda Vedat İnceefe, Eren Vurdem, Turgay Tanülkü, Engin Benli, Ömer Kurt gibi isimlerin bulunduğu ‘Çatlı’ filmi, 99 bin 4 seyirciyle gişenin yeni lideri oldu.

Safe Medya imzalı film, 80’li yıllarda Abdullah Çatlı’nın hikâyesini onun gözünden anlatıyor.

Buray’dan ‘Kupa Kızı ve Sinek Valesi’

Haftanın şarkısı: Buray’ın ‘Teoman Şarkıları’ albümünde seslendirdiği ‘Kupa Kızı ve Sinek Valesi’ şarkısı, Bayhan Müzik ve Avrupa Müzik iş birliğiyle yayınlandı. Sözleri ve müziği Teoman ile Deniz Özbey Akyüz’e ait şarkının düzenlemesini Buray yapmış. Buray, kendine özgü vokal tarzı ve modern düzenlemesiyle şarkıya yeni bir atmosfer kazandırırken duyguyu yalın bir yerden dinleyiciye ulaştırıyor.

Buray’ın yorumuyla 23 sene sonra yeniden hayat bulan şarkı, bir ilişkinin içindeki kırılgan dengeleri ve duygusal gelgitleri sade ama çarpıcı bir dille anlatıyor.

‘Mum Erimeden Ateş Gülmez’ çıktı

Haftanın kitabı: Yazar Tuğba Gündüz’ün ‘Mum Erimeden Ateş Gülmez’ kitabı, Ateş Yayınları etiketiyle raflardaki yerini aldı.

Tuğba Gündüz’ün kaleminden bu kez şiir dolu bir öykü denemesi okurlarıyla buluştu. Gülce’nin yaşanmış bir olaydan esinlenen öyküsünü okurken evliliğin insan hayatına olan etkisi üzerine sorgulamalar yapacak, Gülce’nin dilinden şiirlerle zaman zaman duygusallığın doruklarına çıkacaksınız.