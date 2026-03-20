Bir Ramazan ayını daha geride bırakmanın sevincini yaşıyoruz. Bugün, Ramazan Bayramı’nın ilk günü… Tatil planı yapıp tatile gidenler keyifle bayramın tadını çıkarırken bayramı evinde geçirenler ise, ekran başında televizyonda neler olup bittiğine bakacak. Günümüzde her ne kadar dijital çağ baş döndürücü bir şekilde ilerlese de televizyon izlemek, başka bir mutluluk. Çünkü tekrarı olmuyor. Bunun içinde ayrı bir keyfi oluyor. Peki, bayram ekranında neler izleyeceğiz? İşte kanal kanal 3 günlük program önerileri…

Bayramın ilk günü (20 Mart): TRT 1’de ‘Taşacak Bu Deniz’in tekrarı ve ‘Vefa Sultan’ dizileri var. NOW TV’de sinema kuşağında ‘Recep İvedik 3’ ardından 98. Oscar Ödülleri’nin tekrarı yayınlanacak. Show TV’de ‘Aile Arasında’ ve ‘Aykut Enişte’ filmleri olacak. atv’de ‘Bayramlık’ ve ‘Çakallarla Dans 4’ filmleri izleyiciyle buluşacak. Star TV’de ‘Otel Transilvanya 3’ yabancı filmi var. Kanal D’de ‘Şarkılar Bizi Söyler’in tekrar bölümü yayınlanacak. TV8’de ‘Survivor Ada Günlüğü’ yeni bölümüyle izleyici karşısına çıkacak.

Bayramın ikinci günü (21 Mart): TRT 1’de ‘Gönül Dağı’ yeni bölümüyle ekranda olacak. NOW TV’de önce ‘Bekçiler Kralı’ sinema filmi, sonrasında ise ‘Yeraltı’ dizisinin tekrarı yayınlanacak. Show TV’de komedi programı ‘Güldür Güldür Show’ yeni bölümüyle izleyicisiyle buluşuyor. atv’de ‘Evde Tek Başına’ ve ‘Kiminle Evlendim’ yabancı sinema kuşağı var. Star TV’de ‘Ailem Robotlara Karşı’ yabancı film ekrana gelecek. Kanal D’de ‘Pi’nin Yaşamı’ filmi ve ardından da ‘Güller ve Günahlar’ dizisinin tekrarı yayınlanacak. TV8’de ‘Survivor’ yeni bölümüyle izleyici karşısına çıkacak.

Bayramın üçüncü günü (22 Mart): TRT 1’de ‘Teşkilat’ın yeni bölümü ekrana geliyor. NOW TV’de ‘Doktor Başka Hayatta’nın yeni bölümü yayında olacak. Show TV’de ‘Organize İşler Sazan Sarmalı’ ve ‘Görümce’ filmleri var. atv’de önce ‘Nasipse Olur’ filmi ardından ‘Abi’ dizisinin tekrarı var. Star TV’de dizi tekrarı olacak. Kanal D’de ‘Zodyak Şövalyeleri’ isimli yabancı film TV’de ilk kez yayınlanacak. TV8’de ‘Survivor’ yeni bölümüyle izleyiciyle buluşacak.

Haber ve spor kanalları da kendi yayın formatlarına uygun olarak yayınlarını sürdürecek. Normal günlerden biraz farklı olarak bayram için hazırladıkları özel içeriklerle izleyicilerine sürpriz yaparak yayınlarına devam edecekler.

Geçen sene çoğu tekrar diziler olmak üzere sinema filmi ağırlıklı bir Ramazan Bayramı geçirmiştik. Bu yıl televizyon ekranlarında yeni bölümüyle ekrana gelecek diziler, ilk kez yayınlanacak sinema filmi ve programlar var. Genele bakınca güzel bir bayram ekranı izleyiciyi bekliyor. Keyifli seyirler.

Not: Sevgili okurlarım başta olmak üzere İslâm dünyasının mübarek Ramazan Bayramı’nı tebrik ediyorum. Aileniz ve sevdiklerinizle birlikte sağlıklı, mutlu, huzurlu, barış içerisinde geçireceğiniz nice bayramlara erişebilmenizi dilerim. Mutlu bayramlar.