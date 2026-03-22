Dijital platformlarda 9-15 Mart haftasında en çok izlenen diziler ve filmler açıklandı.

Box Office Türkiye verilerine göre, Netflix Türkiye’nin televizyon kategorisinde Yasemin Sakallıoğlu’nun stand-up gösterisi ‘Doğru Koca Nasıl Seçilir’, zirvedeki yerini korudu. Film kategorisinde platformun bilim kurgu türündeki orijinal filmi ‘Katil Makine’, liderliğini sürdürdü. Prime Video’nun televizyon kategorisinde ‘Eşref Rüya’, platformda da liderliğini sürdürdü. Film kategorisinde ise ‘Ejderhanı Nasıl Eğitirsin’, platformdaki ilk haftasında liderlik koltuğuna oturdu. Disney Plus’ın televizyon kategorisinde ‘Doktor: Başka Hayatta’, ikinci bölümüyle de liderliğini devam ettirdi. Film kategorisinde platformun orijinal animasyonu ‘Bluey’, zirvenin yeni sahibi oldu.

HBO Max’in televizyon kategorisinde ‘İlk ve Son’ liderliğini perçinledi. Film kategorisinde ise Oscar sezonuna damga vuran ‘Sinners’ yeniden zirveye yerleşti.

Sefo ve İrem Derici’den ‘Senden Kalanlar’

Sefo ve İrem Derici’yi bir araya getiren düet çalışması ‘Senden Kalanlar’, Sony Music Türkiye etiketiyle yayınlandı.

Sözleri ve müziği Sefo’ya ait şarkının düzenlemesi Aerro imzası taşıyor. Esere Ecem Gündoğdu’nun yönetmenliğinde bir de klip çekilmiş. Yıllardır süren samimi dostluklarıyla bilinen ikilinin güçlü performansı ve etkileyici vokalleriyle öne çıkan şarkı, birbirini seven iki insanın ne tamamen birlikte ne de ayrı olabildiklerini konu alıyor.

Sefo ve İrem Derici’nin ‘Senden Kalanlar’ düeti, müzik listelerini zorlayacağa benziyor.

İlkay Sipahi’den beklenen dönüş şarkısı

İlkay Sipahi, ‘Sen Diye’ ile müziğe güçlü bir dönüş yaptı. Uzun aranın ardından yeniden üretim sürecine giren Sipahi, yeni projeler ve konserlerle ‘Artık müzikte susmak yok’ diyor.

Yeni şarkısı ‘Sen Diye’ ile sevenleriyle yeniden buluşan İlkay Sipahi, katıldığı bir radyo programında kariyer yolculuğu ve yeni projelerine dair samimi açıklamalarda bulundu. Bir dönem yer aldığı Dörtyüz Grubu’nun ayrılığına da değinen sanatçı, sürecin sorunsuz gerçekleştiğini belirterek “Bizde kavga dövüş hiç olmadı. Herkes solo projelerine yönelmek istedi, dostluğumuz ise hep devam etti” dedi. 2015 yılında müziğe ara verdiğini söyleyen İlkay Sipahi, bu dönemi bir içe dönüş süreci olarak tanımladı.

Pandemiyle birlikte üretimden uzak kaldığını ifade eden sanatçı, son aylarda yeniden yoğun bir çalışma sürecine girdiğini ve kısa sürede iki albümlük şarkı yazdığını dile getirdi.