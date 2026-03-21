Kanal D, bu sezon yarışmalarıyla öne çıkmaya başladı. Önce Beyazıt Öztürk’ün hazırlayıp sunduğu ‘Beyaz’la Joker’ programı şimdi de dünya genelinde izlenme rekorları kıran, strateji ve ihanetin sınırlarını zorlayan reality show ‘The Traitors Türkiye’…

Sunuculuğunu Giray Altınok’un üstlendiği, dünyanın en büyük akıl oyunu, 26 Mart Perşembe akşamı saat 20.00’de ekran yolculuğuna başlayacak. ‘İçlerinden bazıları göründükleri kadar masum değil’ sözünün damga vurduğu tanıtımıyla izleyenleri heyecanlandıran ‘The Traitors Türkiye’; gizem, aksiyon ve rekabet dolu formatıyla dikkat çekiyor. Yarışmacılar arasındaki çekişmenin boyutunu ortaya koyan fragman, Perşembe ekranında kopacak fırtınaya dair ipuçları veriyor.

Strateji, güven ve ihanet temalarını akıl oyunlarıyla birleştiren ‘The Traitors Türkiye’nin kadrosunda Pascal Nouma, Selim Yuhay, Melih Kunukcu, Yasemin Yürük, Mert Öztürk, Yusuf Güney, Hülya Uğur, Emir Elidemir, Yiğit Poyraz, Saadet Özsırkıntı, Tara De Vries, Yaren Alaca, Yasemin Yılmaz, Ayliz Yaşar, Cem Avnayim, Emre Uzunboy, İlkay Buharalı, Öykü Berkan ve Özgür Balakar yer alıyor.

‘Korkak’ların uykularını kaçıracak düet

Demet Akalın ve Gökhan Özen’i yıllar sonra yeniden bir araya getiren düet çalışmaları ‘Korkak’, Sony Music Türkiye etiketiyle yayınlandı.

Sözleri, müziği ve düzenlemesi Gökhan Özen’e ait şarkıya hoş da bir klip çekilmiş. Şarkı, Gökhan Özen’in 2015 yılında yayınladığı ‘Maske’ albümünde yer alan eserlerinden birisiydi. Seneler sonra yepyeni versiyonuyla müzikseverlerin beğenisine sunulan şarkıya Demet Akalın’ın güçlü yorumu bambaşka bir ruh katmış. Şarkıyı ilk çıktığı dönemde de dinlemiştim ama ben, bu düet versiyonunu daha çok beğendim.

Demet Akalın ile Gökhan Özen, müzik dünyasında düetlerini beğendiğim nadir isimlerden. İkiliyi dinlemeye doyamıyor insan. Görünen o ki, ikilinin ‘Korkak’ı müzik listelerinin zirvesinde epey kalacağa benziyorlar.

Zübeyde Hanım: Bir Bekleyişin Hikâyesi

Tarihî bir anne portresi sahnede hayat buluyor. ‘Zübeyde Hanım: Bir Bekleyişin Hikâyesi’, 26 Mart’ta Bakırköy’deki Hop Sahne’de izleyiciyle buluşacak.

T&G Entertainment’in yapımcılığını üstlendiği oyunda Bahar Hacıbektaşoğlu, Cumhuriyet’imizin kurucusu Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün annesi Zübeyde Hanım’a hayat veriyor. Oyun, bu yıl Dünya Tiyatrolar Günü kapsamında sahnelenerek ayrı bir anlam kazanıyor.

Eyüphan Erkul’un kaleminden çıkan eserin rejisörlüğünü Musa Arslanali üstlenirken oyunun müzikleri Genco Arı imzası taşıyor. Zübeyde Hanım’ın annelik, sabır ve metanet dolu hikâyesi, güçlü anlatımıyla sahnelenecek.