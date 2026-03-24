TRT 1’de Cuma akşamları yayınlanan Taşacak Bu Deniz, sezona damgasını vurmaya devam ederken sosyal medyanın da gündeminden düşmüyor.

Başrollerini Deniz Baysal ve Ulaş Tuna Astepe’nin paylaştığı dizi, Medya Takip Merkezi’nin profesyonel sosyal medya dinleme ve ölçümleme servisi DigiLUP verilerine göre, Şubat ayında X’te (Twitter) en çok konuşulan dizi oldu. Diziyle ilgili 584 binden fazla paylaşım yapıldığı görüldü. Yayına başladığı haftadan itibaren aldığı reytinglerle sezonun en dikkat çeken dizisi olan Taşacak Bu Deniz, oyuncuların performanslarıyla sosyal medyanın da gündemine oturuyor.

Taşacak Bu Deniz’i listede sırasıyla Halef Köklerin Çağrısı, Veliaht, Eşref Rüya, Kuruluş Orhan, Arafta, Uzak Şehir, Yeraltı, Teşkilat ve Sevdiğim Sensin takip etti.

ArtAnkara Sanat Fuarı başlıyor

Başkent Ankara’da sanatın nabzı bir kez daha güçlü bir ritimle atıyor. 12. ArtAnkara Çağdaş Sanat Fuarı, bu yıl da farklı disiplinlerden sanatçıları ve özgün anlatımları bir araya getirirken yangın kavramını merkezine alan dikkat çekici bir isim öne çıkıyor: Sanatçı Emel Akbulut.

Yangın, alev, ateş ve toprak gibi sıcak ve derin anlamlar barındıran temalarıyla bilinen sanatçı, bu kez kavrama yalnızca estetik bir çerçeveden değil; aynı zamanda sosyolojik bir perspektiften yaklaşarak yeni yorumlar katıyor. Eserlerinde hem bireysel hem de toplumsal hafızaya dokunan Emel Akbulut, izleyiciyi yüzleşmeye ve düşünmeye davet eden bir dil kuruyor. Sanatçı, 25-29 Mart tarihleri arasında gerçekleşecek fuarda Fırça Sanat Galerisi’nde eserlerini sergileyecek. Sanatın kalbinin Ankara’da atacağı fuarda Emel Akbulut da üretimlerinin gücüyle bu ritme eşlik edecek.

Fuar, tüm sanatseverler için yalnızca bir sergi değil; aynı zamanda yangının farklı anlam katmanlarını keşfetmeye açılan bir kapı niteliği taşıyor.

Teoman’dan üçlemeye güçlü final

Teoman, müzikal yolculuğunun önemli duraklarından biri olan üç albümlük serisini ‘Rock and Roll’ albümüyle tamamlıyor. Sanatçının üretim çizgisinde özel bir yere sahip olan bu seri, 9 şarkılık son halkası ile birlikte bütünlüğüne kavuşuyor.

2026 yılı, Teoman’ın diskografisi açısından belirleyici bir dönüm noktası olma özelliği taşıyor. ‘Rock and Roll’ ile tamamlanan bu üçlemenin ardından sanatçı; ‘Featuring Teoman’, ‘Teoman Şarkıları’ ve ‘Teoman’ın Hikâyeleri’ albümleriyle müzikal arşivini daha da genişleterek diskografisini net bir çerçeveye oturtmaya hazırlanıyor.

Kariyeri boyunca farklı dönemlerde farklı sesler ve anlatımlar ortaya koyan Teoman, Bayhan Müzik ve Avrupa Müzik iş birliğiyle yayınlanan ‘Rock and Roll’ ile bu üretim sürecinin güçlü bir özetini sunarken aynı zamanda dinleyicisini yeni projelerle buluşturacağının da sinyalini veriyor.