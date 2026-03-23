‘Var mısın? Yok musun?’ isimli yarışma programının yeni adresi belli oldu. Program, atv’de izleyicisiyle buluşmak için gün sayıyor.

Program, ilk olarak 2006 yılında Halit Ergenç’in sunumuyla Kanal D’de ‘Büyük Teklif’ ismiyle başlamıştı. Daha sonra Acun Medya yapımcılığında 10 Eylül 2007’de Show TV’de izleyici karşısına çıktı. Sunuculuğunu Acun Ilıcalı’nın yaptığı yarışma, 3 sezon yayınlandıktan sonra 31 Ekim 2010’da sona erdi. Orijinal adı ‘Deal or No Deal’ olan programın yayın hakkını Endemol Türkiye üstlendi ve yarışmayı FOX’ta ekrana getirdi. 8 Kasım 2011’de yeniden başlayan programı bu kez Asuman Krause sundu. 47 bölümlük bir yayından sonra sezon finali yaptığı açıklandı ancak sonrasında program başlamayarak rafa kaldırıldı. 2013’te programın ilk kanalı Show TV’de Ahmet Çakar’ın sunumuyla tekrar başladı ve bu macera kısa sürdü. 25 Haziran 2016’da İlker Ayrık’ın sunumuyla Star TV’de yayınlanmaya başladı ve 2017’de sona erdi.

Dünyanın 84 ülkesinde izlenen, heyecanın ve riskin oyunu, ‘Var mısın? Yok musun?’da kutular açılıyor, teklifler geliyor, cevap vermen gereken soru çok basit: ‘Var mısın? Yok musun?’ Yakında atv’de ekrana gelecek olan programı kimin sunacağı ise henüz belli değil.

90’lar Ekspresi’nin yolculuğu başlıyor

Yonca Evcimik, kariyer yolculuğunu bu kez sahneye taşıyor. Sanatçının çocuk yaşta başlayan serüveninden müzik, prodüktörlük ve televizyon projelerine uzanan hikâyesi, tek perdelik kabare formatındaki bu özel gösteride izleyiciyle buluşacak.

Yonca Evcimik, uzun süredir titizlikle üzerinde çalıştığı ‘Yonca’nın 90’lar Ekspresi’ adlı gösterisiyle seyirci karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Gösteri, ilk olarak 30 Mart Pazartesi akşamı Fişekhane’de, ardından 31 Mart Salı akşamı İstanbul Bakırköy Leyla Gencer Opera ve Sanat Merkezi’nde perdelerini açacak.

Epizot Gösteri Sanatları’nın sahneye koyduğu ‘Yonca’nın 90’lar Ekspresi’, bilet satışlarına müzikseverlerden gelen yoğun ilgiyle birlikte Yonca Evcimik’i Türkiye turnesine çıkarıyor.

Konstantinos Argiros konserine yoğun ilgi

Yunan müziğinin dünyaya açılan en güçlü seslerinden Konstantinos Argiros’un Harbiye konserinin biletleri, yaklaşık 1 hafta içinde tükendi. Türkiye’de büyük bir hayran kitlesine sahip olan sanatçı, Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu’nda 9 Temmuz’da sahnede olacak.

Sinkron organizasyonuyla gerçekleşecek bu özel gecede sanatçı; güçlü vokali, hit parçalarla dolu repertuvarı ve sahneden taşan enerjisiyle izleyicilere yine hafızalara kazınacak bir yaz gecesi yaşatmaya hazırlanıyor.

Turneleriyle tüm dünyayı kapalı gişe konserlerle gezen Konstantinos Argiros, kısa sürede Türkiye’de de büyük hayran kitlesi edindi. Sanatçı, yine unutulmayacak bir şova imza atıp yazın coşkusunu yaşatmaya ve sürprizlerle izleyicilerini bir kez daha hayran bırakmaya hazırlanıyor.