Doğu Anadolu’nun öne çıkan kış turizm merkezlerinden biri olan, Ardahan ile Kars sınırında yer alan göl, kış aylarında tamamen donarak ziyaretçiler için ilgi çekici bir noktaya dönüşüyor. Türkiye’nin farklı şehirlerinden ve yurt dışından gelen turistler, atların çektiği kızaklarla göl üzerinde gezintiye çıkarak eşsiz bir deneyim yaşıyor.

Buzların kırılmasıyla gerçekleştirilen “Eskimo tarzı” balık avı ve atlı kızak turları, bölgeye gelenlere farklı aktiviteler sunuyor. Ancak mart ayının sonlarına doğru hava sıcaklıklarının artmasıyla birlikte kıyı kesimlerde buzlar çözülmeye, yüzeyde su birikintileri oluşmaya başladı. Güvenlik gerekçesiyle göldeki tüm faaliyetler durduruldu.

Gölün Ardahan tarafında bulunan Akçakale köyünde atlı kızak işletmeciliği yapan Kurtuluş Kılıç, sezonu sorunsuz şekilde tamamlamanın sevincini yaşadıklarını dile getirdi. Atı “Destan”ın artık dinlenme dönemine girdiğini belirten Kılıç, son turu yaptıklarını ve sezonun kapandığını ifade etti.

Kılıç, kısa süre içinde göl yüzeyine çıkmanın tamamen riskli hale geleceğini vurgulayarak, buzun durumunu iyi bildikleri için bu kararı aldıklarını söyledi. Önümüzdeki kış sezonunu bekleyeceklerini belirten Kılıç, “Destan ile vedalaştık. Önümüzde yaklaşık 6-7 aylık bir dinlenme süreci var. Yeni sezonda tekrar turistleri ağırlamayı umut ediyoruz.” dedi.