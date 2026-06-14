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Kaynak: İHA

Hububat hasadının başlamasıyla birlikte piyasada oluşan bolluk, kaba yem fiyatlarında beklenen düşüşü beraberinde getirdi. Tüm Süt, Et ve Damızlık Sığır Yetiştiricileri Derneği (TÜSEDAD) verilerine göre özellikle saman fiyatlarında yüzde 50'ye varan gerileme yaşanırken, hazır fabrika yemlerindeki artış eğilimi ise hız kesmeden devam ediyor.

KABA YEMDE HASAT ETKİSİ VE DÜŞEN FİYATLAR

Hububat hasat sezonunun açılması, piyasaya anlık ve yoğun bir kaba yem arzı sağladı. Bu geçici üretim fazlalığı, hayvancılık sektörünün temel girdilerinden olan kaba yemde ciddi indirimler yarattı. En keskin düşüş ise samanda gözlemlendi; samanın kilogram fiyatı nisan ayına kıyasla yarı yarıya ucuzlayarak 3,5 liraya kadar indi.

TÜSEDAD verilerine göre kaba yem fiyatlarındaki değişim tablosu:

Yem Türü Nisan Ayı (TL/kg) Mayıs Ayı (TL/kg) Değişim Saman 7,00 3,50 %50 Düşüş Hasıl Kuru Ot 10,03 8,08 %24 Düşüş Yonca Kuru Otu 14,70 13,50 %8 Düşüş Mısır Silajı 4,88 4,50 %7,8 Düşüş

Bunun yanı sıra, Türkiye Ürün İhtisas Borsası (TÜRİB) kayıtlarına göre mayıs ayında 14,6 liraya kadar çıkan arpanın kilogram fiyatı, haziran ayının ilk haftasında 12,5 liraya kadar geriledi ve haftayı 12,64 liradan kapattı.

HAZIR YEMDE ZAM FIRTINASI SÜRÜYOR

Kaba yemdeki bu rahatlamaya karşın, üreticinin belini büken hazır fabrika yemlerindeki fiyat artışı durdurulamıyor. Son bir aylık periyotta fabrika yemlerinde yaşanan artışlar şu şekilde gerçekleşti:

Buzağı Başlangıç Yemi: 19,79 liradan 21,33 liraya yükseldi.

Yüzde 21 HP Süt Yemi: 19,43 liradan 20,40 liraya çıktı.

Düve-Besi Geliştirme Yemi: 17,83 liradan 19,20 liraya ulaştı.

ÇİĞ SÜT MALİYETİ DÜŞTÜ AMA ÜRETİCİ TEDİRGİN

Kaba yem maliyetlerindeki bu geçici rahatlama, doğrudan çiğ süt üretim maliyetlerine de yansıdı. TÜSEDAD Maliyet Komisyonu'nun hesaplamalarına göre, bir litre sıcak çiğ sütün üretim maliyeti mayıs ayında bir önceki aya kıyasla 1,04 lira azalarak 27,31 lira olarak hesaplandı.

Maliyetlerdeki bu kısmi düşüş üreticiye bir nebze nefes aldırsa da, sektör temsilcileri diğer girdi kalemlerindeki aralıksız zamların devam etmesi nedeniyle sadece kaba yemdeki ucuzlamanın sektörü ayakta tutmaya ve üretimi sürdürülebilir kılmaya yetmeyeceğini belirtiyor.

"SEZON SONRASI FİYATLAR YENİDEN ÇIKABİLİR"

Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Karacabey Ziraat Odası İkinci Başkanı Ramazan Düzen, hasat dönemindeki yoğun arzın fiyatları aşağı yönlü baskıladığını ifade etti. Düzen, samanın çiftçi için tarladan sağlanan kritik bir ek gelir olduğunu ve mevcut ucuzluğun hayvancılık sektörünü kısa vadede rahatlattığını belirtti. Ancak uzman isim, hasat sezonunun tamamlanmasıyla birlikte piyasadaki ürün bolluğunun azalacağına ve kaba yem fiyatlarının yeniden yükseliş trendine girebileceğine dikkat çekti.