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Kaynak: AA / DHA / İHA

Edirne’de internet üzerinden çiçek siparişi vermek isteyen bir vatandaş, dolandırıldığı iddiasıyla polise başvurdu. 9 Eylül’de meydana geldi. İddiaya göre vatandaş, internet üzerinden çiçek siparişi vermek amacıyla F.M. isimli kişiyle iletişime geçti.

Şüphelinin yönlendirmesiyle farklı zamanlarda ödeme yapan vatandaş, toplam 33 bin 400 lirayı hesaba yatırdı.

PARASINI GÖNDERDİ, SİPARİŞ GELMEDİ

Ödemelerin ardından bir süre geçen vatandaş, siparişine ve satıcıya ulaşamadı. Dolandırıldığını belirten vatandaş, şahıs veya şahıslardan şikayetçi oldu.

Olayın ardından Edirne İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince inceleme başlatıldı. Ekiplerin, internet üzerinden gerçekleştirildiği iddia edilen dolandırıcılık olayıyla ilgili çalışma yürüttüğü öğrenildi.