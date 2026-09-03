Kaynak: ANKA

CHP Genel Başkan Yardımcısı Orhan Sarıbal, parti genel merkezinde basın toplantısı gerçekleştirdi.

"İKTİDARIN 'PARAMIZ YOK' DEME LÜKSÜ YOK"

Sarıbal, firmaların çiftçilere, 'Üretim fazla ürünlerinizi alamıyoruz' dediğini ve çiftçinin yetişmiş meyvesiyle baş başa bırakıldığını iddia etti. Bu iddialara tepki gösteren Sarıbal, Türkiye'de çiftçinin günden güne ekonomik olarak ezildiğini ifade ederek, "Çiftçinin ilelebet, sonsuza dek zarar kaldırabilecek gücü yok. 3 trilyon lira faize veren bir iktidarın 'paramız yok' deme lüksü yok. Para var ancak iktidar, parayı kimin için ve ne için kullanacağı konusunda bir tercih yapıyor. Mehmet Şimşek’in politikalarında da bunu görüyoruz. Enflasyonu düşürmek için sadece çiftçiyi ezmekle meşguller. Sezon başından beri, hasat süreçlerinin devam ettiği her hafta bu konuyu gündeme getirdim. Sağır sultan duydu, onlar duymadı" dedi.

' ÜRETİMDE SORUNLAR YAŞIYORUZ'

Orhan Sarıbal, sözlerini şu şekilde sürdürdü:

"Üretim fazla' deniyor. Üretimin fazla olması demek, maalesef sizin uyguladığınız fiyatlarla daha fazla çiftçinin zarar etmesi demektir. Dış ticaret politikalarını yanlış uyguladıkları için bu yıl soğan ve patates de ciddi sorunlar yaşıyoruz. Türkiye iki çeşit soğan, yani sofralık taze soğan ve sofralık kuru soğan üretiyor. Yeşil soğanı ayrı tutuyorum. Türkiye kendi ihtiyacını karşılayacak kadar soğan üretebilir. Bunu yapabilir, bu mümkün. Türkiye 2 milyon 500 bin ton, 3 milyon ton, hatta 2 milyon 200 bin ton seviyelerinde soğanı çok rahat üretebilecek kapasiteye sahip. Ancak yıllardır uygulanan yanlış politikalar nedeniyle bu yıl üretimde sorunlar yaşıyoruz.

Bunun çözümünü ise yine ithalatta buldular. Gümrük vergisini yüzde 49'dan yüzde 5'e indirerek, önce bunu kısıtlı bir tarih için açıkladılar, şimdi ise 31 Ocak 2027’ye kadar uzattılar. Peki, bu ne demek? Daha kışlık soğanlar yeni hasat ediliyor. Ankara başta olmak üzere Anadolu’nun birçok ilinde kuru soğan hasadı başladı. Ankara’da Polatlı’dan Şereflikoçhisar’a, Amasya’dan Çorum’a kadar birçok bölgede üretim devam ediyor. Siz ise ithalatı 31 Ocak 2027’ye kadar uzatıyorsunuz. Bunun ne anlama geldiğini biliyor musunuz? Çiftçiye ithalat baskısı kurarak ürününü ucuza satması için adeta çaba sarf ediyorsunuz.

Kim yapıyor bunu? Bakanlık. Hangi bakanlık? Ticaret Bakanlığı. Çünkü üretici ya da tüccar soğanı hasat ettiğinde, ürünün tamamını aynı anda sofraya sunamayacak. Bir kısmını depolara koyacak. Siz şimdi depodaki ürünü de ithalatla tehdit ediyorsunuz. Çiftçiyi de ithalatla terbiye eden bir mekanizma kuruyorsunuz. Yazıklar olsun"