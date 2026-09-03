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Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye’nin ağustos ayı ihracatının geçen yılın aynı ayına göre yüzde 8,1 artarak 23 milyar 467 milyon dolara yükseldiğini ifade etti. Bolat, bu rakamın Türkiye’nin en yüksek ağustos ayı ihracatına ulaştığını ifade etti.

İHRACATTA CUMHURİYET REKORU

Bolat, 2026'nın ocak-ağustos döneminde ihracatın yüzde 4 artışla 185 milyar 6 milyon dolara yükseldiğini kaydetti.

Ağustos ayı itibarıyla yıllıklandırılmış ihracatın 280,3 milyar dolara yükseldiğini ifade eden Bolat, bu seviyenin Cumhuriyet tarihinin en yüksek yıllıklandırılmış ihracat rakamı olduğunu söyledi.

Bolat ayrıca, ağustos ayı itibarıyla yıllıklandırılmış, yani son 12 aylık hizmetler ihracatı toplamına ilişkin tahminin 125 milyar dolara yükseldiğini ifade etti. Bolat, ağustos ayı için yaklaşık 4,1 milyar dolar cari fazla beklendiğini açıkladı.

AMA AÇIKTAKİ DELİK BÜYÜYOR

İhracatta rekorlar kırdığımız bugünlerde dış ticaret açığındaki delik ise gittikçe büyüyor. Temmuz ayında dış ticaret açığı bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 13,6 artarak 6 milyar 463 milyon dolardan, 7 milyar 343 milyon dolara gelmişti.

Ocak-Temmuz döneminde dış ticaret açığı yüzde 8,3 artarak 55 milyar 923 milyon dolardan, 60 milyar 545 milyon dolara gelerek vahim tabloyu ortaya koydu.