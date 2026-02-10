Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, CHP Ankara İl Başkanı Ümit Erkol, CHP'li ilçe belediye başkanları, Ankara milletvekilleri, Ankara'da siyaset yapan PM üyeleri ile Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi üyeleri ABB'nin Mogan Tesisleri'nde akşam yemeğinde bir araya geldi.

İSTİFA SONRASI DEĞERLENDİRME

Toplantının ana gündem maddesi, Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan’ın CHP’den istifa etmesinin ardından Ankara özelinde izlenecek strateji oldu. Her ne kadar parti kurmayları bu buluşmanın bir hafta önceden planlandığını ve doğrudan istifa üzerine organize edilmediğini belirtse de, görüşmede Özarslan'ın ayrılığı sonrası Ankara örgütünün atacağı adımlar ve yeni yol haritası kapsamlı bir şekilde masaya yatırıldı.

MECLİS GRUBUNA KATILACAKLAR

Toplantıda alınan kararlardan bir diğeri ise örgütsel birliktelik mesajı oldu. Mansur Yavaş ve Ankara’nın CHP’li ilçe belediye başkanlarının, Türkiye Büyük Millet Meclisi’ndeki CHP grup toplantısına katılarak Genel Başkan Özgür Özel’in yapacağı konuşmayı yerinde takip etmeleri kararlaştırıldı.

Gerçekleştirilen toplantıya ilişkin ortak yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, "Bugün sahada oluşan yüksek memnuniyet oranları; bu anlayışın, sokakta kurulan güven ilişkisinin doğal sonucudur. Bu tablo; Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel’in liderliğinde, belediyelerimizin, milletvekillerimizin ve örgütümüzün birlikte ve uyum içinde çalışmasının bir yansımasıdır" denildi.

"Halka dokunan her işin bir karşılığı olduğu gibi, bu anlayışın bazı çevrelerde rahatsızlık yaratması da kaçınılmazdır" denilen açıklamada, "Bu rahatsızlık; yanlışta değil, doğru yolda olunduğunun açık göstergesidir. Atatürk’ün kurduğu Cumhuriyet Halk Partisi’ni yerelde birinci yapan da işte bu anlayıştır. Bu başarı; icraatın, gerçeğin ve güvenin sonucudur" ifadeleri kullanıldı.

'TARİH TAMAMEN TESEDÜF'

Açıklamanın tamamı şöyle:

"Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Mansur Yavaş’ın ev sahipliğinde; ilçe belediye başkanlarımız, milletvekillerimiz, Parti Meclisi üyelerimiz ve Ankara örgütümüzün katılımıyla gerçekleştirilen buluşma, yaklaşık on gün öncesinden planlanmış bir istişare toplantısıdır.

Son günlerde kamuoyunun gündeminde yer alan bazı gelişmelerle toplantı tarihinin örtüşmesi ise tamamen bir tesadüftür.

Bizler; Cumhuriyet Halk Partili Büyükşehir Belediye Başkanı ve CHP’li 15 ilçe Belediye Başkanı olarak, aynı anlayışın, aynı sorumluluğun ve aynı halkçı belediyecilik çizgisinin temsilcileriyiz.

Unvanlarımız ve hizmet verdiğimiz bölgeler farklı olabilir. Ancak bu kente ve bu ülkeye karşı taşıdığımız sorumluluk tektir. Bizi bir arada tutan; ortak değerlerimiz ve milletin iradesidir.

Ankara’da da, Türkiye’nin dört bir yanında da; hizmeti merkeze alan, şeffaflıktan ve adaletten taviz vermeyen, kimseyi dışlamayan, kimseyi yalnız bırakmayan bir anlayışla yolumuza devam ediyoruz.

Bugün sahada oluşan yüksek memnuniyet oranları; bu anlayışın, sokakta kurulan güven ilişkisinin doğal sonucudur. Bu tablo; Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel’in liderliğinde, belediyelerimizin, milletvekillerimizin ve örgütümüzün birlikte ve uyum içinde çalışmasının bir yansımasıdır.

Halka dokunan her işin bir karşılığı olduğu gibi, bu anlayışın bazı çevrelerde rahatsızlık yaratması da kaçınılmazdır. Bu rahatsızlık; yanlışta değil, doğru yolda olunduğunun açık göstergesidir.

'HEDEFİMİZ AÇIKTIR: YERELDE BAŞARDIĞIMIZI GENELDE BAŞARMAK'

Atatürk’ün kurduğu Cumhuriyet Halk Partisi’ni yerelde birinci yapan da işte bu anlayıştır. Bu başarı; icraatın, gerçeğin ve güvenin sonucudur. Elbette bu başarı, beraberinde daha büyük ve daha ağır bir sorumluluk da getirmektedir. Bunun farkındayız. Yerelde kurulan bu adil, halkçı ve şeffaf yönetim anlayışını ülke geneline taşımak için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz.

Hedefimiz çok açıktır: Yerelde başardığımızı, genelde de başarmak. Milletin gönlünde kurulan bu bağı, ülkenin geleceğine taşımak. Biz bu masadayız. Çünkü bizi yan yana getiren şey; kişisel hesaplar değil, ortak sorumluluğumuzdur. Siyaset anlayışımız ise nettir: Yetkiyi milletten alırız, hesabı yine millete veririz. Makamlar geçicidir. Kalıcı olan, geride bırakılan izdir. Biz sorumluluğumuzu da durduğumuz yeri de çok iyi biliyoruz."

Açıklamada imzası bulunan belediye başkanları şöyle:

İzzet Demircioğlu – Ayaş Belediye Başkanı

Özer Kasap – Beypazarı Belediye Başkanı

Hüseyin Can Güner – Çankaya Belediye Başkanı

Adem Barış Aşkın – Elmadağ Belediye Başkanı

Erdal Beşikçioğlu – Etimesgut Belediye Başkanı

Yakup Odabaşı – Gölbaşı Belediye Başkanı

Mehmet Doğanay – Güdül Belediye Başkanı

Levent Koç – Haymana Belediye Başkanı

Selim Çırpanoğlu – Kahramankazan Belediye Başkanı

Satılmış Karakoç – Kalecik Belediye Başkanı

Veli Gündüz Şahin – Mamak Belediye Başkanı

Ertunç Güngör – Nallıhan Belediye Başkanı

Mürsel Yıldızkaya – Polatlı Belediye Başkanı

Mustafa Koçak – Şereflikoçhisar Belediye Başkanı

Fethi Yaşar – Yenimahalle Belediye Başkanı

Mansur Yavaş - Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı