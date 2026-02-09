Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan, CHP’den istifa ettiğini duyurdu. AKP’ye geçeceği netleşen Özarslan’ın 11 Şubat Çarşamba günü rozetini Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın takması bekleniyor.

Mesut Özarslan, CHP’den istifa etmeden önce CHP lideri Özgür Özel’in kendisine ağır sözler sarf ettiğini iddia etmişti. Özgür Özel ise bu iddiaları reddetmişti. Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, konuya ilişkin sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu.

'BEN ÖZGÜR ÖZEL’E İNANIRIM'

Özgür Özel’in ağır konuştu iddialarını yalanladığını belirten Tanju Özcan, “Genel başkanım ağır sözler söylemedim diyorsa ben ona inanırım, söylememiştir” ifadelerini kullandı.

'İDDİALAR DOĞRUYSA ÖZGÜR ÖZEL AZ BİLE SÖYLEMİŞ'

Özarslan’ın AKP’ye geçişini de ağır sözlerle eleştiren Özcan, “Partiden görüş ayrılığı sebebiyle ayrılmak başka bir şey, rakibe geçmeye kalkmak ayrı bir şey! İddialar doğruysa Sn Genel Başkan az bile söylemiş demek düşer bana! Siyasi ithalat hangi taraftan olursa olsun risklidir!” sözlerini sarf etti.

Özcan, X hesabından yaptığı paylaşımın tamamında şunları söyledi,

“Sn Özgür Özel, Keçiören Belediye Başkanına ağır konuşmuş diyorlar…demedim deyince, ben Sn Genel Başkana inanırım! Partiden görüş ayrılığı sebebiyle ayrılmak başka bir şey, rakibe geçmeye kalkmak ayrı bir şey! İddialar doğruysa Sn Genel Başkan az bile söylemiş demek düşer bana! Siyasi ithalat hangi taraftan olursa olsun risklidir!”