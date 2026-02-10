Yeniçağ Gazetesi
10 Şubat 2026 Salı
İstanbul
Anasayfa Gündem Osmanlı döneminde 81 il nasıl anılıyordu? 16 şehrin adı hiç değişmedi

Osmanlı İmparatorluğu'nun geniş topraklarında birçok şehrin adı yüzyıllar içinde değişime uğradı. Buna rağmen bazı şehirler, tüm kültürel ve siyasi dönüşümlere direnerek orijinal isimlerini korumayı başardı. İşte Osmanlı döneminden bugüne dek adını hiç değiştirmeyen 16 şehir...

Taner Yener Taner Yener
Son Güncelleme:
Osmanlı döneminde şehir isimleri genellikle tarihsel, coğrafi, kültürel ve idari etkenlere göre şekillenirdi. Birçok isim, fethedilen bölgelerin Bizans/Rum, Ermeni, Arap veya Fars kökenli eski adlarının Türkçe, Arapça ya da Farsça uyarlamaları olarak devam etti.

Osmanlılar yeni yerleşimler kurduklarında veya mevcut olanları yeniden düzenlediklerinde isimler şu ölçütlere göre belirlenirdi:

Coğrafi özellikler (hisar, dağ, ova gibi unsurlar: Karahisar, Karaköse, Bol Uluğ/Bolu).

Fetih veya hükümdar unvanları (Hüdavendigar/Bursa, Kale-i Sultaniye/Çanakkale).

Eski adların hafif uyarlamaları (Ancyra → Angora → Ankara, Prusa → Bursa).

Osmanlı'da isimler genellikle organik bir evrim geçirir, fetih sonrası yerel adlar korunur veya yumuşak değişikliklerle devam ettirilirdi; sistematik bir "Türkleştirme" politikası uygulanmazdı. Bu yaklaşım, çok dilli ve çok kültürlü imparatorluk yapısına uygundu.

Türkiye Cumhuriyeti'nde ise şehir, ilçe ve özellikle köy/mahalle isimleri devlet eliyle değiştirildi. Bu süreç, 1913'te başlayan ve Cumhuriyet'le hızlanan bir politikaydı. Nedenleri arasında Türkçe olmayan (Rumca, Ermenice, Kürtçe, Arapça vb.) isimlerin Türkleştirilmesi, ulus-devlet inşası, milli birlik sağlama ve ayrılıkçı çağrışımları ortadan kaldırma yer alır.

Değişiklikler İçişleri Bakanlığı komisyonları ve kanunlarla yapıldı; binlerce yer adı resmî kayıtlardan silinip yeni Türkçe karşılıklarla değiştirildi.

Şehir isimlerinin genel önemi şudur:

Tarihsel hafıza ve kimlik taşıyıcısı: Bir yerin adı, o bölgenin geçmiş medeniyetlerini, fetihlerini, nüfus yapısını ve kültürel katmanlarını yansıtır. Değişmeyen isimler (Adana, Ankara, Konya, Trabzon gibi) kesintisiz tarihsel devamlılık sağlar.

Milli birlik ve aidiyet aracı: Cumhuriyet döneminde yapılan değişiklikler, ortak Türk kimliğini güçlendirme ve toprakları "Türkleştirme"nin sembolik parçasıydı.

Siyasi ve ideolojik araç: İsimler hâkimiyet iddiasını pekiştirir; fetheden taraf yeni adlarla mekânı yeniden sahiplenir. Osmanlı'da bu yumuşak ve uyarlamacıydı; Cumhuriyet'te radikal ve sistematik hale geldi.

Kültürel zenginlik ve tartışma konusu: Değişiklikler yerel hafızayı silme veya dönüştürme olarak eleştirilir; bazıları binlerce yıllık kökenli isimlerin kaybolmasına yol açmıştır.

İşte Osmanlı döneminden bugüne dek adını hiç değiştirmeyen 16 şehir...

ADANA (Erdana, Edene, Ezene, Azana)
ADIYAMAN (Hüsnü Mansur)
AFYONKARAHİSAR (Karahisar, Karahisar-ı Sahib)
AĞRI (Şorbulak, Karakilise, Karaköse)
AMASYA (Amasia)

AKSARAY (Aksaray)
ANKARA (Ancyra, Angora, Ankara)
ANTALYA (Antaliye, Adalya)
ARDAHAN (Ardahan)
ARTVİN (Livane)

AYDIN (Aydın)
BALIKESİR (Karesi)
BARTIN (Oniki Divan)
BATMAN (İluh)
BİLECİK (Bilecik)
BİNGÖL (Çapakçur)

BİTLİS (Bitlis)
BOLU (Bol Uluğ)
BURDUR (Terkemiş)
BURSA (Hüdavendigar)
ÇANAKKALE (Kale-i Sultaniye)

EDİRNE (Edrinus, Edrune, Edrina, Endriye, Edrene)
ELAZIĞ (Mamurat al-Aziz, Elaziz)
ERZİNCAN (Erzingan, Ezirgan)
ERZURUM (Erzenü'r-Rum)
ESKİŞEHİR (Sultanönü)

GAZİANTEP (Ayntab)
GİRESUN (Kerasun)
GÜMÜŞHANE (Canca)
HAKKARİ (Çölemerik)
HATAY (Hattena)

IĞDIR (İğdir)
ISPARTA (Hamidabad)
İSTANBUL (Konstantinopolis, Konstantiniyye, Dersaadet, İslambol, Payitaht, İstanbul)
İZMİR (İzmir)

KAHRAMANMARAŞ (Maraş)
KARABÜK (Safranbolu)
KARAMAN (Larende)
KARS (Kars)
KASTAMONU (Kastamonu)

KAYSERİ (Kayseriyye)
KIRŞEHİR (Kırşehir)
KİLİS (Ekrad-ı Kilis)
KIRIKKALE (Kırkkilise)
KOCAELİ (Kocail)

KONYA (Konya)
KÜTAHYA (Germiyan İli)
MALATYA (Melitene, Malatiyye, Vilayet-i Malatya, Malatya)
MANİSA (Saruhan, Mağnisa)
MARDİN (Mardin)

MERSİN (İçel)
MUĞLA (Menteşe)
MUŞ (Muş)
NEVŞEHİR (Muşkara, Nevşehir)
NİĞDE (Niğde)

ORDU (Bucak)
OSMANİYE (Cebelibereket)
RİZE (Rize)
SAKARYA (Adapazarı)
SAMSUN (Amisos)
SİİRT (Sgerd, Siirt)

SİNOP (Ceziretü'l-Uşşak, Sinap, Sinop)
SİVAS (Danişment İli, Eyalet-i Rum, Eyalet-i Sivas)
ŞANLIURFA (Ruha, Orhay, Urfa)
ŞIRNAK (Şirnah)
TEKİRDAĞ (Tekfurdağı)
TOKAT (Dokat, Tokat, Darün-nusret, Darün-nasr)
TRABZON (Trabzon

TUNCELİ (Dersim Livası, Dersim)
UŞAK (Uşşak)
VAN (Tuşba)
YALOVA (Yalakabad)
YOZGAT (Bozok)
ZONGULDAK (Zonguldak)

