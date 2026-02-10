Osmanlı döneminde 81 il nasıl anılıyordu? 16 şehrin adı hiç değişmedi

Osmanlı döneminde şehir isimleri genellikle tarihsel, coğrafi, kültürel ve idari etkenlere göre şekillenirdi. Birçok isim, fethedilen bölgelerin Bizans/Rum, Ermeni, Arap veya Fars kökenli eski adlarının Türkçe, Arapça ya da Farsça uyarlamaları olarak devam etti.