Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile partisinden istifa ettiğini duyurdu.

Özarslan’ın önümüzdeki hafta AKP’ye geçerek bizzat Erdoğan tarafından rozet takılacak olmasına CHP içinden tepkiler gelmeye devam ederken, Ankara’nın Keçiören ilçesinde 2024 yerel seçimlerinden önce yapılan son anket sonuçları tekrar gündem oldu.

AREA araştırma şirketinin 6 Mart 2024 tarihinde Ankara’nın Keçiören ilçesinde gerçekleştirdiği ankette bölgedeki yurttaşlara “31 Mart 2024 Keçiören Belediye Başkanlığı seçiminde oy tercihiniz ne olur?” sorusunu yöneltmişti.

Çıkan sonuçlarda Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı için CHP’nin adayı Mansur Yavaş yüzde 56,5 oranında oy alırken, Keçiören İlçe Belediyesi için yapılan oylamada ise Mesut Özarslan yüzde 41,7 oranında oy alıyordu. AKP’nin oyu ise Keçiören’de yüzde 42,9 seviyesindeydi.

YAVAŞ, OYU DÜŞMESİNE RAĞMEN ÖZARSLAN'A KEÇİÖREN'İ KAZANDIRMIŞ

Yavaş’ın; “Bana oy veriyorsanız ilçe adayıma da oy verin” stratejisi sayesinde az miktarda büyükşehirde oyunu düşse de ilçe adayı Mesut Özarslan’ın oyunu yukarı çektiği ortaya çıktı.

2024 Yerel Seçimleri’nin sonucunda ise Ankara Büyükşehir Belediyesi Adayı Mansur Yavaş, 55,5 oy alırken, CHP’nin Keçiören Belediyesi’ne aday gösterdiği Mesut Özarslan yüzde 48 oranında oy alarak seçimi kazanmıştı. Mansur Yavaş yüzde 1,5 oy kaybettiyse de CHP'nin Keçiören İlçesi Adayı Mesut Özarslan’a 7 puan kazandırdı ve seçimi aldırdı.

Ankara’da 2023-2024 yılı yerel seçimlerinde CHP’nin ilçelerden aldığı oy yüzdeleri ise şu şekilde: