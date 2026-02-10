Ramazan ayının yaklaşmasıyla birlikte Ramazan kolisi fiyatları yeniden gündeme geldi. Zincir marketler erzak kolilerini satışa sunarken, fiyatlardaki artış dikkat çekti. TÜİK verilerine göre yıllık gıda enflasyonu yüzde 28,31 olarak açıklanırken, en küçük Ramazan kolisinin fiyatı yüzde 35,13 oranında yükseldi.
Ekonomik kriz ramazan kolisi satışlarını vurdu
Ramazan kolisi fiyatları, Ramazan ayının yaklaşmasıyla birlikte zincir marketlerde yeniden gündeme geldi… Ramazan kolisi fiyatları enflasyonun üzerinde arttı. Zincir marketlerde en ucuz koli 500 TL’ye yaklaşırken, hediye çekleri Ramazan yardımlarında kolinin yerini almaya başladı.
Geçen yıl 369,95 liradan satılan en düşük fiyatlı erzak kolisi, bu yıl 499,95 liraya çıktı. Süper kolinin fiyatı ise yüzde 26,98’lik artışla 629,95 liradan 799,95 liraya yükseldi. Temel Ramazan kolisinin içinde salça, tuz, ayçiçeği yağı, un, çay, hazır çorba, şeker ve makarna gibi toplam 13 farklı ürün bulunuyor.
Son yıllarda Ramazan kolisi talebi giderek azalırken, bu düşüş yerini hediye çeklerine bıraktı. Sektör temsilcileri, talep kaybının yalnızca ekonomik nedenlerden değil, önceki yıllarda kolilerin içine konulan kalitesiz ürünlerden de kaynaklandığını vurguluyor. Temsilciler ayrıca, hediye çekleriyle yapılan alışverişlerin yarısından fazlasının gıda dışı ürünlere yöneldiğini belirtiyor.
TOPTANCILARDA HAREKETLİLİK YOK
Ramazan kolisi hazırlıklarının başladığını ancak hareketliliğin sınırlı kaldığını ifade eden İstanbul Gıda Toptancı Tüccarları Derneği (İGTOD) Başkanı Mustafa Karlı, Ramazan kolisi hazırlayan toptancı sayısının ciddi şekilde azaldığını söyledi.
Bu yıl toptancı esnafı olarak zam yapmama kararı aldıklarını hatırlatan Karlı, kolilerin yalnızca gelen talepler doğrultusunda hazırlandığını aktardı. Standart Ramazan kolisinin fiyatının 500 TL’den başladığını belirten Karlı, “700 TL’ye de var, bin TL’ye de var. Gelen talep doğrultusunda daha yüksek fiyata da yapılabiliyor. 500 TL’lik kolide yaklaşık 10 kilo gıda bulunuyor. Bu ekonomik ortamda biz de mümkün mertebe kârımızdan fedakârlık ediyoruz. Bizim piyasada toptan olmasından dolayı ürünlerde fiyat artışı çok fazla yok. Bizim piyasada bir ürüne 50 kuruş fazla konursa, o ürün satılmaz. Ürünler bizde uygun ama bizden çıktıktan sonra maalesef fiyatlar artıyor. Ramazan kolisi fiyatları bizde zincir marketlerdeki kadar artış göstermedi” dedi.
EKONOMİK SIKINTILAR KOLİ TALEBİNİ AZALTIYOR
Ekonomik sorunların birçok sektörü olumsuz etkilediğini dile getiren Karlı, özellikle tekstil sektöründe 40–50 kişiyi istihdam eden pek çok firmanın kapanmasının koli talebini de düşürdüğünü aktardı. Talebin her yıl düzenli olarak azaldığına dikkat çeken Karlı, “Bir de koli fiyatları biraz daha yükseldi ve bunun yanında kâr edemeyen firmalar zekâtını da ona göre veriyor. Koli talebinin her yıl yüzde 10 ile yüzde 15 arasında düştüğünü tahmin ediyoruz” ifadelerini kullandı.
HEDİYE ÇEKLERİ ÖN PLANDA
Ramazan kolisi talebinin her geçen yıl gerilediğini belirten Reis Gıda Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Reis, hediye çeklerine yönelimin hızla arttığını söyledi. Ramazan ayında mutfak ürünlerinin yoğun şekilde kullanıldığını aktaran Reis, hediye çeki sayesinde market raflarındaki tüm ürünlerin tercih edilebildiğine dikkat çekti.
Ramazan kolilerinde yüksek oranlı bir fiyat artışı olmadığını vurgulayan Reis, “Bakliyat ürünleri genel enflasyonun da altında. Son bir yılda bakliyatta %27 bir artış yaşandı” dedi.
HEDİYE ÇEKLERİNİN YARISINDAN FAZLASI GIDA DIŞINDA KULLANILIYOR
“Sektörün Ramazan kolisi konusunda kendini sorgulaması lazım” diyen Mehmet Reis, koli içine konulan ürünlerin market raflarında satılan ürünlerle birebir aynı olması gerektiğine dikkat çekti. Ürünlerin menşeinin ve bilinirliğinin önemli olduğunu vurgulayan Reis, kolilere konulan ürünlerin de aynı standartta olması gerektiğini ifade etti.
Önceki yıllarda 10 bin kumanya hazırlayan bir iş insanının bu yıl yalnızca çevresi ve üst düzey yöneticileri için hazırlık yaptığını aktaran Reis, “Geri kalan sayıyı ise hediye çeki vereceğini ifade etti. Bunun sadece sektöre değil, üreticiye etkisine kadar düşünmek lazım. Ayrıca hediye çekleri bakliyat tüketiminden de uzaklaştırıyor. Hediye çeki ile kuru gıda ve yiyecek dışında özel bir ihtiyacı varsa onu alıyor. Yani hediye çekinin yarısından fazlası maalesef gıdanın dışında kullanılıyor” diye konuştu.