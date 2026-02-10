Ekonomik kriz ramazan kolisi satışlarını vurdu

Bu yıl toptancı esnafı olarak zam yapmama kararı aldıklarını hatırlatan Karlı, kolilerin yalnızca gelen talepler doğrultusunda hazırlandığını aktardı. Standart Ramazan kolisinin fiyatının 500 TL’den başladığını belirten Karlı, “700 TL’ye de var, bin TL’ye de var. Gelen talep doğrultusunda daha yüksek fiyata da yapılabiliyor. 500 TL’lik kolide yaklaşık 10 kilo gıda bulunuyor. Bu ekonomik ortamda biz de mümkün mertebe kârımızdan fedakârlık ediyoruz. Bizim piyasada toptan olmasından dolayı ürünlerde fiyat artışı çok fazla yok. Bizim piyasada bir ürüne 50 kuruş fazla konursa, o ürün satılmaz. Ürünler bizde uygun ama bizden çıktıktan sonra maalesef fiyatlar artıyor. Ramazan kolisi fiyatları bizde zincir marketlerdeki kadar artış göstermedi” dedi.