Özgür Erdursun, kimsenin bilmediği SGK gerçeğini ortaya çıkardı: Milyonlarca maaşa iyileştirme yapacak durumda

Milyonlarca emeklinin merakla beklediği maaş zammı hayal kırıklığıyla sona erdi. Yapılan zam ile 20 bin TL’ye gelen en düşük emekli aylığı 30 bin TL açlık sınırına bile yaklaşamadı. Bu noktada pek çok emekli, aylıklarındaki adaletsizlik konusunda iktidara tepki gösteriyor.