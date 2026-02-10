Milyonlarca emeklinin merakla beklediği maaş zammı hayal kırıklığıyla sona erdi. Yapılan zam ile 20 bin TL’ye gelen en düşük emekli aylığı 30 bin TL açlık sınırına bile yaklaşamadı. Bu noktada pek çok emekli, aylıklarındaki adaletsizlik konusunda iktidara tepki gösteriyor.
Özgür Erdursun, kimsenin bilmediği SGK gerçeğini ortaya çıkardı: Milyonlarca maaşa iyileştirme yapacak durumda
SGK uzmanı Özgür Erdursun, kimsenin bilmediği Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) gerçeğini açıkladı. Erdursun, yaptığı hesaplamada SGK'nın gelirlerinin fazla olduğunu söylerken, "SGK’nın emeklilere zam yapabilecek durumda" dedi.Derleyen: Süleyman Çay
En düşük emekli aylığının artırabileceği konusunda SGK uzmanı Özgür Erdursun, kimsenin bilmediği Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) gerçeğini dünkü YouTube videosunda tek tek anlattı.
2026'ya girildiğinde asgari ücret maliyeti ve diğer ücretlerin maliyetinin yüzde 30 oranında arttığını söyleyen Erdursun, tavanın da 7,5 kattan 9 kata çıkartıldığını belirtti. Erdursun, “Kısacası prim gelirleri emekli aylıklarına göre daha fazla arttırıldı” dedi.
Bu noktada Erdursun, 2026 yılında Sosyal Güvenlik Kurumu'nun gelirlerinin, giderlerinden çok daha fazla olacağının altını çizdi.
Milyonlarca çalışanın primlerini işaret eden Erdursun, “Devletin kasasına giren parayı siz yüzde 30 oranında arttırdınız. Daha fazla kişiden aldığı sigorta primlerini daha yüksek oranda, daha az kişiye ödediği emekli aylıklarını daha düşük oranda artırdılar” ifadelerini kullandı.
Erdursun, SGK’nın emeklilere zam yapabilecek durumda olduğunun altını çizerken şunları dile getirdi:
“Bu nedenle de sosyal güvenlik sistemi emekli aylıklarına bir miktar daha iyileştirme yapacak durumda. Bakın ben bunu kendi fikrim olarak söylemiyorum. Rakamlar ortada sosyal güvenlik sisteminde.”