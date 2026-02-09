Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan, CHP’den istifa ettiğini duyurdu. AKP’ye geçeceği netleşen Özarslan’ın 11 Şubat Çarşamba günü rozetini Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın takması bekleniyor.

Mesut Özarslan, CHP’den istifa etmeden önce CHP lideri Özgür Özel’in kendisine ağır sözler sarf ettiğini iddia etmişti. Özgür Özel ise bu iddiaları reddetmişti.

CHP Grupbaşkanvekili Ali Mahir Başarır, Sözcü TV’de katıldığı canlı yayında CHP’den istifa eden ve AKP’ye geçecek olan Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

'MESUT ÖZARSLAN'IN YAPTIĞI İHANET'

Mesut Özarslan’a ağır sözlerle tepki gösteren Başarır, "Özgür Özel’in sözlerine imzamı atıyorum. Mesut Özarslan’ın yaptığı ihanet. Seni bu halk seçti. Mansur Yavaş’ın emeklerinden dolayı sen seçildin. Neden istifa ediyorsun?” sözlerini sarf etti.

“Mesut Özarslan yolsuzluk yaptı mı?” sorusuna yanıt veren Başarır, “Bildiğimiz bir dosya ile ilgili AKP’li vekiller şikayet etmişti. Onu Özarslan’a sormuştuk. ‘Alnım açık’ demişti. Biz Özarslan’ın söylediklerine inandık” ifadelerini kullandı.

'ÖZARSLAN'I ADAY GÖSTERMEKTE HATA ETTİK'

Özarslan’ı Keçiören’de aday göstermenin bir hata olduğunu ifade eden Başarır, “Özarslan’ı aday göstermekte hata ettik. Özarslan partisini sattı. Davanı satmayacaksın. Arkadaşlarını satmayacaksın. Beraber yürüdüğün insanlara ihanet etmeyeceksin. Bu halk affetmez. Satanı da alanı da affetmez.

AKP bu transferle iktidarda kalacağını sanıyor. Biz önümüze bakacağız. Mansur Yavaş, Keçiören için çok emer vermişti. Özarslan, Mansur beye de çok büyük hata yaptı” dedi.