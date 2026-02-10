Yeniçağ Gazetesi
10 Şubat 2026 Salı
İstanbul
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyon
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
E-Gazete
Anasayfa Kültür Sanat Ödül oyununun kazananı belli oldu: Mavi takım cezalı

Ödül oyununun kazananı belli oldu: Mavi takım cezalı

Survivor 2026'da 9 Şubat gecesi süper ödül oyununun ilk turu nefes kesti. Acun Ilıcalı kaybeden barakanın yıkılacağını açıkladı, tam ödül yarın belli olacak.

Gül Devrim Koyun Derleyen: Gül Devrim Koyun
Son Güncelleme:
Haberi Paylaş
Ödül oyununun kazananı belli oldu: Mavi takım cezalı - Resim: 1

Survivor 2026 Ünlüler-Gönüllüler yarışmasında 9 Şubat Pazartesi gecesi yayınlanan bölümde, takımlar süper ödül ve süper ceza mücadelesi için parkurda karşılaştı.

1 9
Ödül oyununun kazananı belli oldu: Mavi takım cezalı - Resim: 2

Nefes kesen rekabette kazanan taraf yemek, duş, spa gibi lüks ödülleri elde ederken, yenilen ekip ağır cezayla yüzleşti.

2 9
Ödül oyununun kazananı belli oldu: Mavi takım cezalı - Resim: 3

Yarışma, TV8 ekranlarında izleyicilerle buluştu. Dokunulmazlık oyunlarına mola verilen gecede, kırmızı ve mavi takımlar avantaj için kıyasıya yarıştı.

3 9
Ödül oyununun kazananı belli oldu: Mavi takım cezalı - Resim: 4

Parkurda zorlu etaplar geçilirken, bayrak yarışında Nobre Ramazan'a karşı sayı üstünlüğü sağlayan taraf galip geldi.

4 9
Ödül oyununun kazananı belli oldu: Mavi takım cezalı - Resim: 5

Mücadele 12-11 skorla sonuçlandı ve kırmızı takım ilk avantajı elde etti. Tam süper ödül kazanan ekip ise ertesi gün netleşecek.

5 9
Ödül oyununun kazananı belli oldu: Mavi takım cezalı - Resim: 6

SURVİVOR CEZA AÇIKLAMASI

Murat Ceylan'ın ardından Acun Ilıcalı, oyundan önce yaptığı açıklamada cezanın detaylarını paylaştı. "Survivor'da yarın itibarıyla parkura çıkıyorsunuz.

6 9
Ödül oyununun kazananı belli oldu: Mavi takım cezalı - Resim: 7

2 gün boyunca yarışıyorsunuz. Cezanız, arkadaşlar bu 2 günün sonunda kaybeden takımın evi yıkılacak. Kaybeden takımın barakası yıkılıyor.

7 9
Ödül oyununun kazananı belli oldu: Mavi takım cezalı - Resim: 8

Dümdüz yapacağız, taş üstünde taş bırakmayacağız. Ama size şöyle bir jest yapacağız barakanın tabanı kalacak." dedi.

8 9
Ödül oyununun kazananı belli oldu: Mavi takım cezalı - Resim: 9

Kırmızı takım moral bulurken, mavi takım cezaya hazırlanıyor. Yarışmanın devamında büyük ödül için ikinci etap oynanacak.

9 9
Kaynak: Diğer
Yeniçağ Gazetesi
Kurumsal
© 2026 Yeniçağ Gazetesi
Tüm hakları saklıdır.
Yazılım ve Tasarım: Bilgin Pro