Survivor 2026 Ünlüler-Gönüllüler yarışmasında 9 Şubat Pazartesi gecesi yayınlanan bölümde, takımlar süper ödül ve süper ceza mücadelesi için parkurda karşılaştı.
Ödül oyununun kazananı belli oldu: Mavi takım cezalı
Survivor 2026'da 9 Şubat gecesi süper ödül oyununun ilk turu nefes kesti. Acun Ilıcalı kaybeden barakanın yıkılacağını açıkladı, tam ödül yarın belli olacak.Derleyen: Gül Devrim Koyun
Nefes kesen rekabette kazanan taraf yemek, duş, spa gibi lüks ödülleri elde ederken, yenilen ekip ağır cezayla yüzleşti.
Yarışma, TV8 ekranlarında izleyicilerle buluştu. Dokunulmazlık oyunlarına mola verilen gecede, kırmızı ve mavi takımlar avantaj için kıyasıya yarıştı.
Parkurda zorlu etaplar geçilirken, bayrak yarışında Nobre Ramazan'a karşı sayı üstünlüğü sağlayan taraf galip geldi.
Mücadele 12-11 skorla sonuçlandı ve kırmızı takım ilk avantajı elde etti. Tam süper ödül kazanan ekip ise ertesi gün netleşecek.
SURVİVOR CEZA AÇIKLAMASI
Murat Ceylan'ın ardından Acun Ilıcalı, oyundan önce yaptığı açıklamada cezanın detaylarını paylaştı. "Survivor'da yarın itibarıyla parkura çıkıyorsunuz.
2 gün boyunca yarışıyorsunuz. Cezanız, arkadaşlar bu 2 günün sonunda kaybeden takımın evi yıkılacak. Kaybeden takımın barakası yıkılıyor.
Dümdüz yapacağız, taş üstünde taş bırakmayacağız. Ama size şöyle bir jest yapacağız barakanın tabanı kalacak." dedi.
Kırmızı takım moral bulurken, mavi takım cezaya hazırlanıyor. Yarışmanın devamında büyük ödül için ikinci etap oynanacak.