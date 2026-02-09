CHP'li belediye başkanları ve milletvekilleri, Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan'ın partisinden ayrılmasından sonra Ankara'da bir araya geldi.
ANKARA'DA OLAĞANÜSTÜ TOPLANTI
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın ev sahipliğinde gerçekleştirilen toplantıya CHP Ankara İl Başkanı Ümit Erkol'un yanı sıra CHP'li ilçe belediye başkanları, Ankara milletvekilleri, Ankara'da görev yapan Parti Meclisi (PM) üyeleri ile Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi (CAO) üyeleri katıldı.
ABB'nin Mogan Tesisleri'nde gerçekleştirilen akşam yemeğinde, Özarslan'ın istifası sonrası CHP'nin Ankara'da izleyeceği siyasi tutum ve örgütün önümüzdeki döneme ilişkin yol haritası konuşuldu. Parti kaynakları, söz konusu buluşmanın istifa sebebiyle sonradan planlanmadığını, organizasyonun geçtiğimiz hafta yapıldığını ifade etti.
Öte yandan edinilen bilgilere göre, Mansur Yavaş ve CHP'li ilçe belediye başkanları yarın TBMM'de yapılacak CHP grup toplantısına katılacak. Heyetin, Genel Başkan Özgür Özel'in konuşmasını Meclis'te izlemesi konusunda mutabakata vardığı öğrenildi.