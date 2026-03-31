Sevgilisinin ifadesinde WhatsApp yazışmaları da delil gösterilerek mesai gününde ve saatinde neden Batum’a otele ve kumarhaneye gittikleri soruldu. Peki, CHP’li Başkan Özkan Yalım’ın sevgilisiyle gittiği kumarhane kimin çıktı?



Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım rüşvet operasyonunda Ankara'da bir otel odasında sevgilisiyle gözaltına alındı.

CHP, kadınla birlikte görüntüleri basına sızdırılan Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'ın üyeliğini askıya aldı ve disiplin süreci başlattı.

Bir yandan da CHP’li Başkan Özkan Yalım’ın görüntülerinin yayınlanması üzerinden tartışmalar oldu. Evli ve 3 çocuklu Özkan Yalım’ın sevgilisiyle otel odasında gözaltına alınmasını eleştirenlerin yanı sıra “özel hayat” diyerek tepkisiz kalanlar da oldu.

Yeniçağ, CHP’li Başkan Özkan Yalım’ın otel odasındaki sevgilisi Seher Akay’ın ifadesine ulaştı.

Seher Akay’ın ifadesinin ilk bölümünde CHP’li Başkan Özkan Yalım ile ilgili “Kendisiyle yaklaşık olarak 3 aydır gönül bağım bulunmaktadır” dedi.

Uşak Belediyesi’nde personel olarak kaydı bulunan Seher Akay’a mesai gününde ve saatinde yurtdışında bulunmaları soruldu.

Kayıtlara göre Özkan Yalım, 21 Mart Cumartesi günü saat 11.30'da İstanbul Havalimanı'ndan çıkış yaptı ve saat 13.45'te kalkan uçakla Gürcistan'ın Batum kentine giderek 16.40'ta iniş yaptı.

Sevgilisi Seher Akay’ın ise 22 Mart Pazar günü saat 00.10'da Artvin Sarp Sınır Kapısı üzerinden yurtdışına geçtiği belirlendi. Farklı güzergâhlar kullanmalarına rağmen iki ismin Batum'da buluştuğu ve birlikte tatil yaptığı tespit edildi.

İkilinin 24 Mart sabahı saat 06.52'de yeniden Sarp Sınır Kapısı üzerinden Türkiye'ye giriş yaptığı, aynı gün Rize-Artvin Havalimanı'ndan Ankara'ya geçtikleri tespit edildi.

Özkan Yalım’ın telefonundan ikilinin uçak biletleri delil olarak dosyaya girdi.

Seher Akay’a Batum’da Özkan Yalım ile birlikte gittikleri otel ve kumarhane de soruldu.

Sorgu tutanağında otelin açık kaynak bilgilerine yer verildi.

Peki, CHP’li Başkan Özkan Yalım’ın sevgilisiyle gittiği kumarhane kimin?

KİMİN BU KUMARHANE

BATUM'DAKİ PRİNCESS CASİN

o'nun sahibi Sudi Özkan…

1939’da Adana’da doğdu. Babası bakkaldı.

Ticari hayatına emlakçılık ve otomobil satıcılığı ile başladı.

İlk kumarhanesini 1985’te İstanbul’da açtı. Kumarhanelerin yasaklandığı 1999 yılına gelindiğinde Sudi Özkan’ın 19 tane kumarhanesi vardı.

3 Kasım 1996’daki Susurluk olayının ardından adı gündeme geldi.

Susurluk kazasında hayatını kaybeden Abdullah Çatlı ve Emniyet Müdürü Hüseyin Kocadağ ile kazadan sağ kurtulan dönemin DYP Şanlıurfa Milletvekili Sedat Bucak’ın kazadan önce Sudi Özkan’a ait olan İzmir’deki Princess Otel’de kaldığı, aynı tarihlerde dönemin DYP’li İçişleri Bakanı Mehmet Ağar’ın da aynı otelde kaldığı ortaya çıkmıştı.

28 Temmuz 1996’da “Kumarhaneler kralı” unvanıyla bilinen Ömer Lütfü Topal’ın öldürülmesinin ardından Sudi Özkan’ın da tehditler aldığı iddia edilmişti.

Dönemin MİT Kontraterör Daire Başkanı Mehmet Eymür’ün bu dönemde Özkan’ı arayarak “Seni de vuracaklar. Yurtdışına kaç” dediği basına yansıdı.

Sudi Özkan, 2006 yılında Mehmet Eymür’ü şirketine CEO yapmıştı.

Eski MİT Kontrterör Dairesi Başkanı Mehmet Eymür, 13 Ocak 2024'te 81 yaşında tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmişti.