Hürmüz Boğazı'ndaki gemi trafiğinin
durma noktasına gelmesinin enerji piyasalarına yönelik negatif etkisi devam ediyor.
Motorine bu gece yarısı yapılacak zam belli oldu: Bazı illerde 80 TL'yi geçecek
Akaryakıt sektörü kaynakları, bu gece yarısı motorinin litre fiyatına 2 lira 52 kuruş zam yapılacağını bildirdi. Yapılacak zamla birlikte Türkiye'nin bazı şehirlerinde motorinin litre fiyatı 80 TL'yi aşmış olacak.Derleyen: Hava Demir
Eşel mobil sistemine rağmen motorindeki
artış durdurulamazken, akaryakıt sektörü kaynakları bu gece yarısı motorinin litre fiyatına 2,52 TL'lik zam yapılacağını duyurdu.
MOTORİN 80 LİRAYI GEÇECEK
Geçtiğimiz hafta peş peşe gelen
indirimlerin ardından 80 lira bandının
altına düşen motorin, bu gece yarısı pompaya yansıyacak artışla birlikte yeniden bazı şehirlerde 80 lirayı geride bırakacak.
Artışla birlikte Hakkari, Mardin, Muş, Siirt, Şırnak, Tunceli ve Van illerinde motorinin litre fiyatı 80 liranın üzerine çıkacak.
AKARYAKIT FİYATI NEDEN ŞEHİRLERE GÖRE DEĞİŞKENLİK GÖSTERİYOR?
Akaryakıt fiyatlarının Istanbul ve çevre
şehirlerde daha uygun, Türkiye'nin doğu kesiminde ise daha pahalı olmasının nedeni coğrafi faktörlere ve lojistik imkanlara dayanmakta.
Türkiye'de akaryakıt akışını sağlayan
taşımacılık işlemlerinin ana merkezinin batı eksenli olması, batıdaki illerde akaryakıt fiyatlarının daha uygun olmasına imkan sağlamakta.