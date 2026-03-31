31 Mart 2026 Salı
Galatasaray, Fenerbahçe’nin eski yıldızını mı transfer ediyor? Beşiktaş alamamıştı

Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, Fenerbahçe’nin eski yıldızını gündemine aldı. Sezon başında Beşiktaş’ın da ilgilendiği futbolcu için hareketlilik başladı. İşte detaylar…

İbrahim Doğanoğlu Derleyen: İbrahim Doğanoğlu
Süper Lig’de şampiyonluk mücadelesi veren Galatasaray, bir yandan da yeni sezon için transfer çalışmalarını sürdürüyor.

Sarı-kırmızılılardan sağ bek konusunda sürpriz bir hamle geldi. Sezon başında Fenerbahçe’den ayrılan ve o dönem Beşiktaş’ın kapısından dönen Bright Osayi-Samuel, Galatasaray’ın radarına girdi.

BIRMINGHAM'DA SORUNLAR YAŞIYOR

Akşam’da yer alan habere göre, Championship ekibi Birmingham’da sorunlar yaşayan Nijeryalı yıldız, kariyerine başka bir takımda devam etmek istiyor. İngiliz ekibi de yeni sezonda kadronun büyük bölümünü değiştirme kararı aldı.

Maliyet-performans açısından Osayi-Samuel, Galatasaray’da öncelikli hedeflerden biri oldu.

MAÇ SONRASI TEPKİLER

28 yaşındaki deneyimli sağ bek, Championship’in 35. haftasında oynanan Middlesbrough maçı sonrası hedef tahtasına oturtuldu. Karşılaşmayı 3-1 kaybeden Birmingham’da taraftarlar Osayi-Samuel’i mağlubiyetin sorumlusu ilan ederken, sosyal medyada sert tepkilerde bulundular.

Yenilen iki golün doğrudan Osayi-Samuel’in hatası olduğunu düşünen taraftarlar, Nijeryalı futbolcuyu adeta hedef tahtası yaptı. 28 yaşındaki futbolcu, Middlesbrough maçının ardından İngiltere Championship’te oynanan dört karşılaşmada da süre alamadı ve ayrılma kararı verdi.

GALATASARAY'DA SAĞ BEK DURUMU

Galatasaray bu sezon ağırlıklı olarak Roland Sallai’yi sağ bekte kullanıyor. Sallai ile birlikte Wilfried Singo’ya Avrupa’dan talipler olması nedeniyle sarı-kırmızılılar, Osayi-Samuel’i gündemine aldı.

Galatasaray, bu bölge için ara transfer döneminde de Bayern Münih’ten eski oyuncusu Sacha Boey’u kiralamıştı. Sözleşmesinde satın alma opsiyonu bulunan Boey’un geleceğinin sezon sonunda netleşmesi bekleniyor.

SEZON RAKAMLARI

Birmingham’da bu sezon 22 maçta görev alan Bright Osayi-Samuel, 1 asist yaptı.

FENERBAHÇE RAKAMLARI

2021 yılı Ocak ayında Fenerbahçe’ye transfer olan Nijeryalı sağ bek, sarı-lacivertli formayla çıktığı 178 maçta takımına 7 gol ve 15 asistlik katkı sağladı.

Kaynak: Diğer
