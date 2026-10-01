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Kaynak: Haber Merkezi

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, son dönemde gündemde yer alan sorunlu fonlar ve finansal piyasalara ilişkin açıklamalarda bulundu. Bakanlıklar ve ilgili kurumların koordinasyon içinde hareket ettiğini belirten Şimşek, mağdur olan yatırımcılara yönelik adımların atıldığını bildirdi.

Bakan Şimşek, sürece ilişkin yaptığı değerlendirmede şu ifadeleri kullandı:

"Kurumlarımız, sorunlu fonlarla ilgili koordinasyonu koordine ederek sürdürüyor. Yatırımcılara mümkün olan en kısa sürede ve en yüksek seviyedeki ödeme işlemleri için gerekli adımlar atılıyor. Adalet Bakanlığımız, gizliliğin korunması ve sorumluluğu bulunanların hesap vermesini sağlamak amacıyla hukuki sürecin kararlılıkla sürdürülüyor."

EKONOMİ YÖNETİMİNDEN VERİ MESAJI: "DÜŞÜŞ SÜRÜYOR"

Küresel piyasalardaki zorlu şartlara ve bölgesel savaş risklerine rağmen Türkiye ekonomisinin performansını koruduğunu savunan Şimşek, enflasyon ve büyüme rakamlarına dikkat çekti.

Yüksek emtia fiyatlarına rağmen enflasyondaki gerilemenin devam ettiğini belirten Şimşek, Türkiye'nin büyüme oranının ticaret ortaklarının yaklaşık 2 katı düzeyinde gerçekleştiğini ifade etti. Şimşek, cari açığın milli gelire oranının ise yüzde 2,6 ile sürdürülebilir bir seviyede bulunduğunu aktardı.

MAKROEKONOMİK GÖSTERGELER VE DIŞ FİNANSMAN TABLOSU

Açıklamasında borçluluk ve dış finansman oranlarına ilişkin verileri de paylaşan Mehmet Şimşek, Türkiye'nin finansal yapısının güçlü olduğunu öne sürdü. Şimşek'in paylaştığı göstergeler şu şekilde sıralandı:

BRÜT DIŞ FİNANSMAN İHTİYACI

Uzun dönemdeki yüzde 20 seviyesine kıyasla GSYH'ye oranı yüzde 16 düzeyinde gerçekleşti.

BRÜT DIŞ BORÇ ORANI

Milli gelire oranı yüzde 32 seviyesine gerileyerek uzun dönem ortalaması olan yüzde 44,5'in oldukça altında kaldı.

BÜTÇE AÇIĞI

Bütçe açığının milli gelire oranı yaklaşık yüzde 3 seviyesinde seyretti.

KAMU BORCU

Kamu borçlarının GSYH'ye oranı yüzde 22 olarak gerçekleşerek gelişmekte olan ülkelerin üçte biri seviyesinde kaldı.

"SERMAYE PİYASALARI DAHA GÜÇLÜ BİR YAPIYA KAVUŞACAK"

Finansal sistemdeki çalkantıların sınırlı tutulduğunu savunan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, atılan adımların sermaye piyasalarını güçlendireceğini belirterek konuşmasını şöyle tamamladı:

"Güçlendirdiğimiz makroekonomik temeller ve atılan adımlar, finansal sistem ve reel ekonomideki gelişmelerin sınırlı tutulmasının sağlanması. Sahip olduğumuz sermaye piyasalarımız daha güçlü, sağlıklı ve dayanıklı bir yapıya kavuşacaktır."