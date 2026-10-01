Mansur Yavaş'tan Vahap Seçer açıklaması

Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'in dışında diğer belediye başkanları Abdullah Özyiğit ve Ahmet Serkan Tuncer’in de aralarında bulunduğu 59 şüpheli, bu sabah düzenlenen eş zamanlı operasyonla gözaltına alındı