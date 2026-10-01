Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Gündem Mansur Yavaş'tan Vahap Seçer açıklaması

Mansur Yavaş'tan Vahap Seçer açıklaması

Mansur Yavaş, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer ile iki belediye başkanının gözaltına alınmasına ilişkin açıklama yaptı. Yavaş, hukuk kurallarının herkes için eşit uygulanması gerektiğini belirtti.

İbrahim Doğanoğlu İbrahim Doğanoğlu
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Mansur Yavaş'tan Vahap Seçer açıklaması - Resim: 1

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, X hesabından açıklama yaptı.

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Mansur Yavaş'tan Vahap Seçer açıklaması - Resim: 2

Yavaş, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer ile iki belediye başkanının sabah saatlerinde gözaltına alındığını belirtti.

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Seçilmiş belediye başkanlarının, kaçma veya delil karartma şüphesi bulunmadığı sürece ifadeye davet edilmesi gerektiğini ifade etti.

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Kamu zararı bulunup bulunmadığının Sayıştay denetimleri ve yargılama sonucunda ortaya çıkacağını söyledi.

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Yavaş, belediyelerdeki hiçbir evrakın kaybolmasının söz konusu olmadığını kaydetti.

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Kamuoyunun yanıt beklediği ciddi iddiaların bulunduğunu belirtti.

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Mansur Yavaş'tan Vahap Seçer açıklaması - Resim: 7

Yavaş, özellikle binlerce insanı mağdur eden fon meselesine dikkat çekti.

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Kamu zararı tartışmalarının da sürdüğünü ifade etti.

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Mansur Yavaş'tan Vahap Seçer açıklaması - Resim: 9

Hukukun herkese eşit uygulanması gerektiğini vurguladı.

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Mansur Yavaş'tan Vahap Seçer açıklaması - Resim: 10

Yavaş, adaletin farklı uygulanmasının hukuk sistemine en büyük zararı vereceğini belirtti.

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Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı tarafınca CHP'li Mersin Büyükşehir Belediyesi ile Yenişehir ve Mezitli belediyelerine yönelik yolsuzluk soruşturması başlatıldı.

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Mansur Yavaş'tan Vahap Seçer açıklaması - Resim: 12

Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'in dışında diğer belediye başkanları Abdullah Özyiğit ve Ahmet Serkan Tuncer’in de aralarında bulunduğu 59 şüpheli, bu sabah düzenlenen eş zamanlı operasyonla gözaltına alındı

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