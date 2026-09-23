Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Kaynak: Haber Merkezi

CHP Sözcüsü Müslim Sarı, Kemal Kılıçdaroğlu ile Ekrem İmamoğlu arasında tartışmaya dönüşen “siyasi tutuklu” açıklamalarına ilişkin konuştu. Sarı, Kılıçdaroğlu’nun sözlerinin yanlış anlaşıldığını savunarak, “Siyaseten suç kabul edilen bir eylemden değil, adi bir suç kabul edilen eylemden dolayı tutuklu olduğu. Kemal Bey’in kastettiği bu” dedi.

CHP Sözcüsü Müslim Sarı, partisinin genel merkezinde düzenlenen basın buluşmasında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Sarı’nın açıklamalarında en dikkat çeken başlıklardan biri, Kemal Kılıçdaroğlu ile Ekrem İmamoğlu arasında başlayan “siyasi tutuklu” tartışması oldu.

KILIÇDAROĞLU’NUN SÖZLERİNE CHP’DEN “ADİ SUÇ” AÇIKLAMASI

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun İmamoğlu’nun tutukluluğuna ilişkin sözlerinin yanlış anlaşıldığını savunan Sarı, şu ifadeleri kullandı:

“Onun bir siyasi tutuklu olmadığı meselesini şöyle yorumlamak lazım; siyaseten suç kabul edilen bir eylemden değil, adi bir suç kabul edilen eylemden dolayı tutuklu olduğu. Kemal Bey’in kastettiği bu, yanlış anlaşıldı.”

Sarı böylece Kılıçdaroğlu’nun “siyasi tutuklu değil” sözlerinin, İmamoğlu’nun siyasi kimliği nedeniyle değil, hakkında yöneltilen suçlamaların niteliğine ilişkin bir değerlendirme olduğunu savundu.

KILIÇDAROĞLU NE DEMİŞTİ?

Kemal Kılıçdaroğlu, 8 Eylül’de Euronews Türkçe’ye verdiği röportajda İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun tutukluluğuna ilişkin değerlendirmelerde bulunmuştu.

Kılıçdaroğlu, İmamoğlu’nun “siyasi tutuklu” olarak nitelendirilmesine katılmadığını belirterek:

“Siyasi tutuklu değil, siyasi görüşü dolayısıyla içeri alınmış bir insan değil” demişti.

Bu sözler CHP içinde ve kamuoyunda geniş yankı uyandırmıştı.

İMAMOĞLU’NDAN KILIÇDAROĞLU’NA SERT YANIT

Ekrem İmamoğlu ise “makam aracı” davasının duruşmasında Kılıçdaroğlu’nun sözlerine sert tepki göstermişti.

İmamoğlu, Kılıçdaroğlu’nun “Siyasi tutuklu değil, siyasi görüşü dolayısıyla içeri alınmış bir insan değil” sözlerine karşılık:

“Bunu söyleyen zihniyet, kendini saraya tebaa olarak gören zihniyetin tezahürüdür” ifadelerini kullanmıştı.

“SİYASİ TUTUKLU” TARTIŞMASI CHP İÇİNDE BÜYÜDÜ

Kılıçdaroğlu’nun açıklaması ve İmamoğlu’nun verdiği sert yanıt, CHP içinde yeni bir tartışma başlatırken, Sarı’nın son açıklamasıyla birlikte konu yeniden gündeme taşındı.

Sarı’nın “adi suç kabul edilen eylem” ifadesi ise tartışmaya yeni bir boyut ekledi.

YENİ PARTİ’YE GİDENLER İÇİN DÖNÜŞ SİNYALİ

CHP Sözcüsü Sarı, açıklamasında CHP’den ayrılarak Yeni Parti’ye geçen bazı belediye başkanları, milletvekilleri ve il başkanlarının yeniden partiye dönebileceğini de öne sürdü.

Sarı, bazı isimlerle temas halinde olduklarını belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Bir kısmının geri döneceğini düşünüyorum, elimizde bazı doneler var. Bazıları bizimle ilişki içinde. Bunlar hem belediye başkanı hem milletvekili hem de il başkanı düzeyinde. Umduğunu bulamayanlar var. Geri dönebilirler.”

“KAPILARI SERT KAPATMAYIN, AÇMAK ZORUNDA KALIRSINIZ”

Sarı, partiden ayrılan isimlere ilişkin dikkat çeken bir mesaj da verdi:

“Geri gidenlere hep diyorum ki kapıları sert kapatmayın, açmak zorunda kalırsınız. Buradaki arkadaşlarımıza da gidenlere saygısızlık yapmayın, geri gelecekler diyorum.”

CHP’DE ÖZELEŞTİRİ TARTIŞMASI

Sarı, CHP’den seçildikten sonra AK Parti’ye geçen isimlerle ilgili de parti içinde özeleştiri yapılması gerektiğini söyledi.

“CHP’den seçilmiş arkadaşlar AK Parti’ye gidiyorsa ister bizim dönemimizde ister Özel döneminde seçilmiş olsun hepsine karşı özeleştiri yapılması gerek” diyen Sarı, mevcut CHP yönetimini de eleştirdi.

Sarı, “Biz hazırız ama Özel ve arkadaşlarının da hazır olması lazım. Sürekli bunlar tehdit altındaydı diyorlar ama bunları kim seçtirdi demiyorlar” ifadelerini kullandı.