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YENİ Parti lideri Özgür Özel, önceki gün partisinin genel merkezinde Merkez Yönetim Kurulu toplantısına başkanlık etti. Toplantıda borsada yaşanan fon krizi, partinin hafta sonu başlatacağı ilçe kongreleri ve yaklaşan yeni yasama yılı görüşüldü.

Bu kapsamda partiye 26 Ağustos’a kadar kaydolan üyelerle yapılacak ilçe başkanı seçimleri 26-27 Eylül’de yapılacak.

Cumhuriyet'ten Sarp Sağkal'ın haberine göre, siyasi partiler adına ilk defa delegelerle değil üyelerle bir seçim yapılacağına dikkat çeken YENİ Parti kurmayları "Elbette Siyasi Partiler Yasası gereği gelecek hafta da resmi kongreler yapılacak. Ancak üyelerimizin belirlediği adayları bu kongrelerde delegelere sunacağız. Delegeler sadece bir resmi işlemi yerine getirecek" dedi.

KONGRELER 3-6 EKİM'DE YAPILACAK

Kurmaylar kendi seçim bölgelerindeki ilçe seçimlerini takip edeceğini söylerken, Özel’in önce İzmir’in bazı ilçelerindeki seçimleri takip etmesi, sonrasında memleketi Manisa’da Yunusemre ilçesinde yapılacak seçimlere katılması bekleniyor. Özel’in pazar günü de Balıkesir ve İstanbul’da olacağı ifade ediliyor. Bu hafta üyelerle yapılacak ön seçimler tamamlanınca, Siyasi Partiler Yasası gereği ihtiyaç duyulan kongreler 3-6 Ekim’de delegelerle gerçekleştirilecek.

YENİ YASAMA YILI İÇİN HAZIRLIK

Öte yandan; YENİ Parti hafta sonu seçim sürecini tamamladıktan sonra 1 Ekim’de başlayacak yeni yasama yılı için de hazırlık toplantıları gerçekleştirecek. Bu kapsamda, gelecek hafta YENİ Parti lideri Özel’in milletvekilleriyle bir araya gelmesi ve yeni yasama döneminde partinin gündeme getireceği başlıkları ele alması bekleniyor. YENİ Parti kurmayları; aralık öncesi asgari ücretlilere zam, son dönemde gelen zamlara karşı alınacak tedbirler, borsada yaşanan fon krizi, Mekke Anlaşması, yeni çözüm süreci kapsamında atılacak demokratikleşme adımları gibi konuların öncelikli gündemleri olduğunu belirtiyor.