Cumhuriyet Halk Partisi’nde (CHP) 38. Olağan Kurultay’a ilişkin verilen “mutlak butlan” kararının ardından parti içindeki tartışmalar sürerken, önceki dönem CHP milletvekilleri ve senatörleri de tepki göstermişti.

Geçen hafta yayımlanan ve 223 eski CHP milletvekili ile senatörün imzasını taşıyan bildiride, mutlak butlan kararına itiraz edilmiş ve en geç 45 gün içinde olağanüstü kurultay yapılması çağrısında bulunulmuştu. Yeni yayınlanan açıklama ve imzalarla birlikte çağrıya destek veren eski parlamenterlerin sayısı 307’ye çıktı.

‘ÇÖZÜM DERHAL KURULTAY’

Eski parlamenterler, CHP içinde yaratılmak istendiğini savundukları ayrışma ve tartışmaların çözümünün derhal olağanüstü kurultayın yapılması olduğunu belirtti.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Bizler Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin önceki dönemlerinde Cumhuriyet Halk partisi çatısı altında görev yapmış Milletvekilleri ve Senatörler olarak Hukuk Devleti ilkesini, milli iradenin üstünlüğünü ve demokratik siyasetin meşruiyetini hedef alan “mutlak butlan” kararını kabul etmediğimizi kamuoyuna duyuruyoruz.

Siyasi partiler demokratik siyasal yaşamın vazgeçilmez unsurlarıdır. Parti içi süreçler ve Kurultay iradesiyle ilgili seçim süreçleri Anayasa 79. Maddeye göre yargı gözetiminde gerçekleştirilir. Seçim süreçleri ile ilgili her türlü itiraz önce İlçe Seçim Kuruluna son olarak da Yüksek Seçim Kuruluna (YSK) yapılır. YSK, usulsüzlük bulmaz ve itirazı reddederse seçilmişe mazbatasını verir. 79. maddeye göre YSK’nın verdiği karar kesindir ve itiraz edilemez. İktidar yargısının, siyaseti düzenlemenin aracı durumuna getirilmesi, demokratik düzen açısından çok sakıncalıdır ve toplum vicdanında giderilmesi güç yaralar açmaktadır.

Bu nedenle CHP’nin 2.5 yıl önce yapılan ve Sayın Özgür Özel’in Genel Başkan seçildiği 38. Kurultayın “mutlak butlan” gerekçesiyle iptalini demokratik siyasete, hukuk devleti ilkesine ve millet iradesine vurulmuş ağır bir darbe olarak değerlendiriyoruz. Çünkü; siyasal meşruiyetin kaynağı millet iradesidir. Sandıkta ortaya çıkan iradenin yok sayılması, siyasal kurumlara ve adalete olan toplumsal güveni sarsmaktadır.

Mutlak butlan kararı ile anayasal düzene siyasallaşmış yargı eliyle müdahale edilmiştir. Bu kabul edilemez bir durumdur .Mutlak butlancılar, tarihin doğru tarafında durmayan ve yarınlardan umudu olmayanlardır. Esas olan CHP örgütlerinin ve üyelerinin iradesidir. Siyasi iradenin yönlendirmesiyle verilen hukuk dışı yargı kararları ile CHP yönlendirilemez ve yönetilemez. Anayasa hükümlerine rağmen, yetkisiz bir istinaf mahkemesinin aldığı kararla, Demokratik ve Laik Cumhuriyetin kurucu partisi olan CHP içinde yaratılmak istenen ayrışma ve tartışmaların büyümeden çözümü için en doğru, meşru ve hukuki çözüm yolu DERHAL Olağanüstü Kurultay Çağrısı yapmaktır. Şu anda yargı eliyle yaratılmış bulunan "hukuki temsil boşluğu” en hızlı şekilde, en geç 45 gün içinde gidilecek olan Olağanüstü Kurultay iradesiyle çözümlenir.

Böylelikle iktidarın, yargı eliyle siyaseti düzenleme çabalarına anlamlı bir yanıt verilirken diğer yandan da 38.Kurultay sonrasında iki olağanüstü ve bir de olağan kurultayda CHP delegelerinin ve üyelerinin çok büyük desteğiyle Genel Başkan seçilen ve yaptığı çalışmalarla CHP’yi yeniden Türkiye’nin birinci partisi yapan Sayın Özgür Özel’in ülkemizin geleceği konusunda yarattığı büyük umudun sürdürülmesi sağlanmış olacaktır.

Türkiye’nin kurucusu ve güvencesi olan CHP sahipsiz değildir. Bizler siyasi rekabetin, hukuka aykırı yöntemlerle değil milletin iradesiyle şekillenmesinden yana olan ve CHP örgütünden gelen önceki dönem parlamenterleri olarak Türkiye’nin demokratik birikimine, halkın iradesine, cumhuriyet değerlerine ve Cumhuriyet Halk Partisi’ne sahip çıkmaya kararlılıkla devam edeceğimizi kamuoyuna saygıyla duyuruyor, HEMEN KURULTAYA gidilmesinin, vazgeçilemez ve ertelenemez bir sorumluluk olduğunu düşünüyor ve DERHAL KURULTAY çağrısı yapılmasını talep ediyoruz.

KİMLER İMZA ATTI?

Yeni çağrıya imza atan isimler arasında eski bakanlar, büyükelçiler ve CHP’nin farklı dönemlerinde görevler üstlenmiş siyasetçiler de yer aldı.

Listede Levent Gök, Önay Alpago, Celal Doğan, Şükrü Elekdağ, Mehmet Haberal, İbrahim Özden Kaboğlu, Adnan Keskin, Faruk Loğoğlu, Seyfi Oktay, Fikri Sağlar, Arif Sağ, Şenel Sarıhan, Sefa Sirmen ve Erol Tuncer gibi isimler bulunuyor. 84 kişiden oluşan imzacıların soyadına göre sıralanmış tam listesi şu şekilde: