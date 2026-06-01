Akademisyen, yazar, sanatçı, sendikacı ve gazetecilerden oluşan 224 kişi, Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi'nin CHP kurultaylarına ilişkin 21 Mayıs 2026 tarihli "mutlak butlan" kararına tepki gösterdi.

Seyhan Erdoğdu, Oğuz Oyan, Metin Özuğurlu, Gamze Yücesan Özdemir, Aziz Çelik ve Mustafa Sönmez tarafından başlatılan imza kampanyasına, Korkut Boratav, Yakup Kepenek, Hayri Kozanoğlu, Serdal Bahçe, Filiz Zabcı, Ali Rıza Küçükosmanoğlu ve Özkan Atar'ın da aralarında bulunduğu 224 isim katıldı.

MUTLAK BUTLAN HUKUKİ, SİYASAL VE DEMOKRATİK AÇIDAN KABUL EDİLEMEZ"

Ortak açıklamada, "mutlak butlan" kararının hukuki, siyasal ve demokratik açıdan kabul edilemez olduğu belirtildi. Kararın genel oy hakkına, siyasi partilerin bağımsızlığına, hukuk devleti ilkesine ve ulusal iradeye müdahale niteliği taşıdığı ifade edildi.

CHP'nin örgütsel iradesinin korunmasının Türkiye'de demokratik rejimin geleceği açısından yaşamsal önemde olduğu vurgulanan açıklamada, kararın "19 Mart 2025'ten bu yana CHP'yi hedef alan düşman ceza hukuku uygulamasında yeni bir eşik" olduğu kaydedildi.

"SİYASAL REJİM TEHDİT ALTINDA"

Açıklamada, temel hak ve özgürlüklerin yanı sıra siyasal rejimin de tehdit altında olduğu belirtilerek, "CHP'de örgüt iradesinin amasız ve fakatsız şekilde hemen hakimiyet tesis etmesi, memleket meselesi haline gelmiştir" denildi.

İmzacılar, kuvvetler ayrılığına, bağımsız ve tarafsız yargıya, katılımcı mekanizmalarla güçlendirilmiş parlamentoya sahip laik, demokratik ve kamucu bir Türkiye vurgusu yaptı.

Açıklamada, demokratik birikimi tehdit eden girişimlere karşı ortak mücadele çağrısında bulunuldu.

Açıklamanın tamamı şu şekilde:

"Biz, aşağıda imzası bulunanlar; Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesinin 21 Mayıs 2026 tarihli mutlak butlan kararı hakkındaki değerlendirmemizi kamuoyuyla paylaşıyoruz.

Mutlak butlan kararı; yasal bakımından yetkisizlik, hukuki bakımından yokluk, anayasal düzen bakımından ise siyasi partilerin varlığını tehdit etmesiyle kabul edilemez niteliktedir.

Bu karar, 19 Mart 2025’den bu yana Cumhuriyet Halk Partisi’ni (CHP) hedef alan düşman ceza hukuku uygulamasında yeni bir eşiktir. Hükümet sisteminin, parlamenter demokrasiden lider kültüne dayalı başkanlığa dönüştürüldüğü ülkemizde, bu yeni eşikle en temel haklarımız, özgürlüklerimiz ve siyasal rejimimiz tehdit altındadır. Ulusal egemenliğe dayalı laik cumhuriyetten, emperyalist planlarda ülkemize biçilen monarşiye geçiş süreci mutlak butlan kararıyla aşama kaydetmiştir.

Cumhuriyet Halk Partisi; örgütsel varlığı ve onu sarmalayan en geniş sosyolojik halesi ile “vatanın bütünlüğü, milletin bağımsızlığı tehlikededir” diyerek yola çıkanların kurdukları milli egemenliğe dayalı laik demokratik cumhuriyetin günümüzdeki temsilcisidir.

Temsili varlığı örgütsel varlığının çok ötesinde olan CHP’de örgüt iradesinin amasız ve fakatsız şekilde hemen hakimiyet tesis etmesi, memleket meselesi haline gelmiştir.

Mutlak butlan kararını; genel oy hakkına, siyasi partilerin bağımsızlığına, hukuk devleti ilkesine ve ulusal iradeye karşı ciddi bir saldırı olarak değerlendiriyoruz. Gerçek anlamda kuvvetler ayrılığına, bağımsız ve tarafsız yargıya, katılımcı mekanizmalarla güçlendirilmiş parlamentoya sahip laik, demokratik ve kamucu bir Türkiye’yi bir zorunluluk olarak görüyoruz."