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Kaynak: Haber Merkezi

CHP'de başlayan ayrılık süreci yeni istifalarla devam ediyor. YENİ Parti'ye yapılması beklenen toplu katılım öncesinde belediye başkanları ve parti yöneticilerinden peş peşe istifa haberleri geldi.

EDİRNE'DE DE AYRILIK KARARI

Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan da CHP'den ayrılacağını açıkladı. Gencan'ın, il genel meclisi ve belediye meclisi üyeleriyle birlikte YENİ Parti'ye katılması bekleniyor.

Ayrıca Havsa Belediye Başkanı Hüseyin Özden, Yenimuhacir Belediye Başkanı Tamer Kıral, Küplü Belediye Başkanı Gökmen Altay ve Uzunköprü Belediye Başkanı'nın da YENİ Parti saflarına geçeceği ifade edildi.

Öte yandan Enez Belediye Başkanı Özkan Günenç, Lalapaşa Belediye Başkanı Zafer Sezgin Geldi ve Süloğlu Belediye Başkanı Mehmet Ormancı'nın ise şimdilik bağımsız kalmayı tercih ettiği belirtildi.

ÇANKAYA BELEDİYE BAŞKANI DA İSTİFA ETTİ

Tutuklu bulunan Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner'in de CHP üyeliğinden istifa ettiği öğrenildi.

Partideki istifa sürecinin, YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel'in "200'ün üzerinde belediye başkanı partimize katılacak" açıklamasının ardından hız kazandığı belirtilirken, yarın yapılması beklenen toplu katılımla ilgili gelişmelerin netleşmesi bekleniyor.