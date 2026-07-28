40 derecede zorlu mesai: Türkiye'ye yayılan o lezzetin arkasındaki alın teri

"Lezzetinin Sırrı Gece İle Gündüz Arasındaki Farkta Gizli!"

15 yıldır babasıyla birlikte üretim yapan Muhammed Çetin, Muş biberinin aranan lezzetinin sırrını açıkladı. Gece ve gündüz arasındaki yüksek sıcaklık farkının ürüne eşsiz bir aroma kattığını belirten Çetin, bu iklim özelliğinin biberi hem daha iri hem de çok daha kaliteli kıldığını söyledi.