Yeniçağ Gazetesi
28 Temmuz 2026 Salı
İstanbul 25°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyon
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
E-Gazete
Anasayfa Yaşam 40 derecede zorlu mesai: Türkiye'ye yayılan o lezzetin arkasındaki alın teri

40 derecede zorlu mesai: Türkiye'ye yayılan o lezzetin arkasındaki alın teri

Türkiye’nin en büyük 3'üncü ovası olan Muş Ovası’nda kavurucu yaz sıcaklarına rağmen tarım işçilerinin zorlu mesaisi başladı. Sabahın ilk ışıklarıyla tarlaya giren üreticiler, 40 dereceyi bulan sıcaklıkta devasa tarlaları hasat ediyor.

Kaynak: İHA
Haberi Paylaş
Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!
40 derecede zorlu mesai: Türkiye'ye yayılan o lezzetin arkasındaki alın teri - Resim: 1

Türkiye'nin ekilebilir en büyük 3'üncü alanı olan Muş Ovası'nda, yazın en kavurucu günlerinde zorlu bir mücadele yürütülüyor. Hava sıcaklığının 40 dereceye yaklaştığı Harman köyünde, ilkbaharda büyük emeklerle ekilen biberler için beklenen gün geldi.

1 9
40 derecede zorlu mesai: Türkiye'ye yayılan o lezzetin arkasındaki alın teri - Resim: 2

Sabah 06.00'da Başlayan Zorlu Tarladaki Yaşam

Güneşin doğuşuyla birlikte tarlalara giren tarım işçileri ve üreticiler, gün boyu güneşin tam altında ter döküyor. Akşam saatlerine kadar süren bu zorlu mesaide işçiler, kavurucu sıcaktan korunmak için şapkalar ve yazmalarla önlem almaya çalışıyor.

2 9
40 derecede zorlu mesai: Türkiye'ye yayılan o lezzetin arkasındaki alın teri - Resim: 3

Tek Tek Seçilip Kasalanıyor: Türkiye'nin Dört Bir Yanına Yola Çıkacak

Gün boyu büyük bir özveriyle toplanan Muş biberleri, tarlada kalitesine ve boyutlarına göre titizlikle ayrıştırılıyor. Kasalara özenle yerleştirilen ürünler, tır ve kamyonlara yüklenerek Türkiye'nin dört bir yanına gönderilmek üzere hazır hale getiriliyor.

3 9
40 derecede zorlu mesai: Türkiye'ye yayılan o lezzetin arkasındaki alın teri - Resim: 4

Metropollerin Biber İhtiyacı Muş Ovası'ndan Karşılanıyor

Muş Ovası'nın verimli topraklarında yetişen biberler sadece çevre illere değil, Türkiye'nin dev metropollerine de ulaşıyor. Başta İstanbul, Ankara ve Bursa olmak üzere Doğu Anadolu'daki pek çok kentin pazarlarında Muş biberi tezgahları süslüyor.

4 9
40 derecede zorlu mesai: Türkiye'ye yayılan o lezzetin arkasındaki alın teri - Resim: 5

"Lezzetinin Sırrı Gece İle Gündüz Arasındaki Farkta Gizli!"

15 yıldır babasıyla birlikte üretim yapan Muhammed Çetin, Muş biberinin aranan lezzetinin sırrını açıkladı. Gece ve gündüz arasındaki yüksek sıcaklık farkının ürüne eşsiz bir aroma kattığını belirten Çetin, bu iklim özelliğinin biberi hem daha iri hem de çok daha kaliteli kıldığını söyledi.

5 9
40 derecede zorlu mesai: Türkiye'ye yayılan o lezzetin arkasındaki alın teri - Resim: 6

"Sıcak Altında Çalışmak Çok Zor Ama Üretmek Zorundayız"

Yaklaşık iki aylık zorlu bir yetiştirme sürecinin ardından ürünü toplamaya başladıklarını belirten tarladaki üreticiler, Doğu ve Güneydoğu'nun birçok iline sevkiyat yaptıklarını dile getiriyor. Tarladaki emekçiler, kavurucu sıcağa rağmen üretime katkı sunmanın gururunu yaşıyor.

6 9
40 derecede zorlu mesai: Türkiye'ye yayılan o lezzetin arkasındaki alın teri - Resim: 7

Gelecekleri Ve Ekmekleri İçin Güneşe Meydan Okuyorlar

Tarlada ter döken işçilerden Samet Tuncer, yaşadıkları zorluğu "Sabah 06.00’dan akşam 18.00’e kadar güneşin altındayız. İşimiz gerçekten çok zor ama çalışmak zorundayız. Geleceğimiz ve ekmeğimizi kazanmak için bu emeği veriyoruz" sözleriyle özetliyor.

7 9
40 derecede zorlu mesai: Türkiye'ye yayılan o lezzetin arkasındaki alın teri - Resim: 8

Sadece Biber Değil, Ovanın Bereketi Fışkırıyor!

Hasat maratonu sadece biberle sınırlı değil. Bölge ekonomisine dev katkı sunan Muş Ovası'nda biberin yanı sıra domates, patlıcan, salatalık ve karpuz toplanarak Türkiye pazarındaki yerini alıyor.

8 9
40 derecede zorlu mesai: Türkiye'ye yayılan o lezzetin arkasındaki alın teri - Resim: 9
9 9
Yeniçağ Gazetesi
Kurumsal
© 2026 Yeniçağ Gazetesi
Tüm hakları saklıdır.
Haber Yazılımı: BilginPro