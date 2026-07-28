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Kaynak: Haber Merkezi

Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel'in, "Yarın Yeni Parti'nin bazı büyükşehir belediye başkanları olduğunu da göreceksiniz." açıklamasının ardından CHP'de yeni istifalar yaşandı.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı'nın ardından bu kez Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu ile Honaz dışındaki 14 ilçe belediye başkanı CHP'den istifa ettiklerini duyurdu.

"YENİ PARTİ'DE YENİ BİR YOLCULUĞA ÇIKIYORUZ"

SÖZCÜ'ye konuşan Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, Yeni Parti çatısı altında yollarına devam edeceklerini belirterek, "Yeni Parti'de Genel Başkanımız Özgür Özel'le yeni bir yolculuğa çıkıyoruz. Bu yolculukta olacağımız için mutluyuz." ifadelerini kullandı.

Çavuşoğlu, Honaz Belediye Başkanı dışındaki 14 ilçe belediye başkanının da kendisiyle birlikte CHP üyeliğini sonlandırdığını ve üyelik başvurularının başlamasının ardından Yeni Parti'ye katılacaklarını söyledi.

CHP'DEN AYRILAN BELEDİYE BAŞKANLARI AÇIKLANDI

Bülent Nuri Çavuşoğlu, CHP'den ayrılarak Yeni Parti'ye katılacak belediye başkanlarını şu isimlerle açıkladı:

Levent Yıldırım (Acıpayam)

Önder Demir (Bekilli)

Birsen Çelik (Bozkurt)

Mehmet Ali Orpak (Buldan)

Ahmet Hakan (Çal)

Ali Altıner (Çardak)

Semih Dere (Çivril)

Mehmet Ali Eraydın (Güney)

Erkan Hayla (Kale)

Şeniz Doğan (Merkezefendi)

Ali Rıza Ertemur (Pamukkale)

Mehmet Salih Konya (Sarayköy)

Osman Kılıç (Serinhisar)

Kadir Katık (Tavas)



Çavuşoğlu, yeni dönemin kendileri, Denizli ve Türkiye için hayırlı olmasını temenni etti.