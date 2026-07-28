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Kaynak: Haber Merkezi

CHP İstanbul teşkilatında geniş çaplı bir istifa dalgası yaşandı. İl yönetimi ve ilçe başkanlıklarında görev yapan çok sayıda isim partilerinden ayrılarak yeni siyasi oluşuma katılma kararı aldı.

İL YÖNETİMİNİN BÜYÜK BÖLÜMÜ İSTİFA ETTİ

Edinilen bilgilere göre, 40 kişiden oluşan CHP İstanbul İl Yönetim Kurulu'nda yalnızca bir üye görevine devam ederken, 39 yönetici istifa etti. Benzer şekilde 39 ilçe başkanından 36'sının da görevlerinden ayrıldığı bildirildi.

YENİ PARTİ'YE KATILACAKLAR

İstifa eden il ve ilçe yöneticilerinin, Kemal Kılıçdaroğlu'nun mutlak butlan kararı sonrası Özgür Özel öncülüğünde kurulan YENİ Parti saflarına katılacakları açıklandı.

Son dönemde farklı illerde de benzer geçişlerin yaşandığı belirtilirken, İstanbul'daki toplu istifaların yeni partinin teşkilatlanma sürecindeki en kapsamlı katılımlardan biri olduğu değerlendiriliyor.