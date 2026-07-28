İngiltere’de gençlerin kariyer hedefleri değişiyor. Yapay zekânın iş hayatındaki etkisinin artması, üniversite maliyetleri ve gelecek kaygısı nedeniyle yüksek gelir ve iş güvencesi sunan mesleklere ilgi hızla yükseliyor.
3,5 milyon TL kazandıran meslek zirvede: Üniversite diploması istemiyor
İngiltere’de yapılan araştırma, gençlerin kariyer tercihlerinde dikkat çeken değişimi ortaya koydu. Üniversite diploması gerektirmeyen ve yıllık kazancı 3,5 milyon TL’yi aşan bir meslek, YouTuber’lığı geride bırakarak en çok ilgi gören kariyer seçeneği oldu.Kaynak: Diğer
140’tan fazla ülkedeki Google aramalarını inceleyen Remitly araştırmasına göre, İngiltere’de “Nasıl olunur?” etiketiyle en çok aratılan meslek tren makinistliği oldu. Böylece uzun süredir zirvede yer alan YouTuber’lık ve içerik üreticiliği ilk sırayı kaybetti.
Yıllık kazancı 3,5 milyon TL’yi aşıyor
Tren makinistliğini cazip hale getiren en önemli etkenlerden biri, üniversite diploması şartı aranmaması.
Tren işletmecileri adayları doğrudan işe alarak 12 ila 18 ay süren ücretli eğitim programına dahil ediyor. Eğitim döneminde yıllık 27 bin ila 36 bin sterlin gelir elde eden adaylar, göreve başladıktan sonra ise ortalama 56 bin sterlin (yaklaşık 3,5 milyon TL) yıllık kazanca ulaşabiliyor.
Gençlerin tercihi neden değişti?
Araştırmaya göre gençlerin tren makinistliğine yönelmesinde birkaç temel neden öne çıkıyor:
Yapay zekâ karşısında iş güvencesinin yüksek görülmesi
Üniversite diploması zorunluluğunun bulunmaması
Vardiya sonunda işin iş yerinde kalması
Güçlü sendikal haklar ve net kariyer basamakları sunulması
Araştırmada, gençlerin yüzde 73’ünün gelecekte işsiz kalma endişesi taşıdığı da belirtildi.
Başvuru şartları neler?
Tren makinistliği için adaylarda üniversite diploması yerine şu temel şartlar aranıyor:
En az 21 yaşında olmak
Temel düzeyde İngilizce ve matematik bilgisine sahip olmak
Görme ve işitme testleri ile sağlık, uyuşturucu ve alkol taramalarını başarıyla geçmek.