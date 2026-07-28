3,5 milyon TL kazandıran meslek zirvede: Üniversite diploması istemiyor

Tren işletmecileri adayları doğrudan işe alarak 12 ila 18 ay süren ücretli eğitim programına dahil ediyor. Eğitim döneminde yıllık 27 bin ila 36 bin sterlin gelir elde eden adaylar, göreve başladıktan sonra ise ortalama 56 bin sterlin (yaklaşık 3,5 milyon TL) yıllık kazanca ulaşabiliyor.