CHP Aydın milletvekili Süleyman Bülbül, 11 Temmuz'a kadar, CHP delegeleri tarafından toplanan ve olağanüstü kurultay talebini içeren imzaların sonuçlandırılması ve olağan üstü kurultayın ilan edilmesi gerektiğini ifade etmişti. 833 noter imzalı dilekçen akıbeti ise kamuoyunda merakla bekleniyor. YENİÇAĞ'ın parti üst yönetiminden aldığı bilgiye göre bu imzalar işleme koyulmayacak.

CHP Genel Merkez yönetimi, mahkemenin mutlak butlan kararında koyduğu tedbir sebebiyle olağan üstü kurultaya gidilemeyeceğini ifade ediyor. Konuya ilişkin gazetemize konuşan parti üst yönetiminden bir isim, "İmzaların hukuki bir sonuç doğurmayacağını baştan beri söylüyorduk. Yine aynı çizgideyiz. Eğer bu yolla sonuç alınacak olunsaydı 39. Olağan Kurultay ile 22. olağanüstü kurultaydan da sonuç alınırdı" dedi.

ÖZEL CEPHESİ ÇAĞRI HEYETİNE GİDECEK

İmzaların 11 Temmuz'a kadar işleme alınmaması durumunda partiye çağrı heyeti atanması konusunda mahkemeye gidileceğini belirten Özel cephesi, 26 Temmuz'dan önce kurultaya gidilmediği bir senaryoda CHP'nin seçimlere giremeyeceği görüşünü savunuyor. Genel merkezin ise çağrı heyeti konusunda bir kaygısının bulunmadığı şu cümlelerle ifade ediliyor:

Yargı yoluna gitmeleri doğal hakları. Genel merkezin bu konuda bir kaygısı yok. İstanbul'da çağrı heyeti olunca da onu kabul etmiyoruz demişlerdi.

KILIÇDAROĞLU GRUP TOPLANTISI YAPACAK MI?

Mutlak butlan kararı sonrası Meclis'te adeta sora kapma yarışına dönen grup toplantısı konusunda Kemal Kılıçdaroğlu'nun yakın zamanda bir girişimde bulunmayacağı ifade ediliyor. Bu konuyla ilgili de kısa bir değerlendirme yapan yetkili, "Grup toplantısı için belirlenmiş bir tarih yok." dedi.

YARIN MYK TOPLANTISINDA NELER OLACAK?

Mutlak butlan kararından sonra oluşturulan Kılıçdaroğlu MYK'sında şimdiye kadar 30 il ve 4 ilçe başkanı görevden alınmış, toplamda 9 milletvekili de kesin ihraç talebiyle disipline sevk edilmişti. Parti yönetimindeki ismin aktardığına göre yarın saat 14.00'de toplanacak olan CHP MYK'da örgütlerle ilgili yeni görevlendirmeler yapılacak ve görevden alma kararları görüşülecek. Ayrıca disiplin dosyaları da MYK'da değerlendirilecek.