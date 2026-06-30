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Kaynak: Haber Merkezi

Aydın / Şerif Akarçeşme / Yeniçağ



Kuşadası'nın eski Belediye Başkanı Engin Berberoğlu için düzenlenen cenaze töreninde yaşanan kısa süreli çelenk tartışmasının yanı sıra, tören alanındaki iki farklı çelenk de dikkat çekti.

Tören alanında, biri Kemal Kılıçdaroğlu, diğeri ise Özgür Özel adına gönderilen ve her ikisinde de "CHP Genel Başkanı" ibaresinin yer aldığı çelenkler vatandaşların gözünden kaçmadı.

CHP'de son dönemde yaşanan genel başkanlık süreci ve hukuki tartışmaların gölgesinde, iki farklı isim adına "Genel Başkan" unvanıyla gönderilen çelenkler törene katılanlar arasında da konuşulan konular arasında yer aldı.

Öte yandan cenaze töreninde çelenklerin yerleştirilmesi sırasında kısa süreli bir görüş ayrılığı yaşanmış, tartışma görevlilerin ve partililerin araya girmesiyle büyümeden sona ermişti. Tören daha sonra planlandığı şekilde devam etti.