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Kaynak: Haber Merkezi

Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek’in tutuklanmasından sonra yapılan başkanvekili seçiminin yankıları devam ediyor. AKP’nin adayı Asuman Şen’in seçimi kazanmasından sonra CHP Parti Sözcüsü Müslim Sarı, yazılı bir açıklama yaptı.

'YENİ PARTİ'Yİ DESTEKLEYİN DİYE MECLİS ÜYELERİMİZE TALİMAT VERDİK YERİNE GETİRMEDİLER'

Sarı açıklamasında, “Yeni Parti’nin adayını destekleme konusunda Genel Merkezimiz olarak meclis üyelerimize talimat verdik. Talimatımızı yerine getirmeyen belediye meclis üyelerimizle ilgili parti disiplin süreci değerlendirilmektedir” sözlerini sarf etti.

Sarı, “Sonuç olarak Menderes’te yaşanan başkan vekili seçiminde AKP adayının kazanmasının nedeni; CHP’li bir belediyenin CHP’de kalmasını kabul etmeyen, CHP’yi bölen, sayısal çoğunluklarına güvenip süreci kötü yöneten Yeni Partili yöneticilerdir” ifadelerini kullandı.

Sarı, yaptığı açıklamada şunları söyledi,

“Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek’in İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanmasının ardından, Belediye Başkan Vekili seçimi ile ilgili olarak partimizden ayrılan meclis üyeleri ile görüşme ve uzlaşma taleplerimiz bir haftayı aşkın süredir devam etmekteydi.

Ancak sayısal çoğunluklarına güvenen Yeni Partili yöneticiler ve meclis üyeleri uzlaşı taleplerimizi reddetmiş, bugün yapılan seçimde kendi adaylarını çıkarmayı tercih etmişlerdir.

Tüm bunlara rağmen Menderes Belediyesi AKP’ye geçmesin diye Yeni Parti’nin adayını destekleme konusunda Genel Merkezimiz olarak meclis üyelerimize talimat verdik. Talimatımızı yerine getirmeyen belediye meclis üyelerimizle ilgili parti disiplin süreci değerlendirilmektedir.

Sonuç olarak Menderes’te yaşanan başkan vekili seçiminde AKP adayının kazanmasının nedeni; CHP’li bir belediyenin CHP’de kalmasını kabul etmeyen, CHP’yi bölen, sayısal çoğunluklarına güvenip süreci kötü yöneten Yeni Partili yöneticilerdir.”