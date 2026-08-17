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Kaynak: Haber Merkezi

Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek’in tutuklanarak görevden uzaklaştırılmasının ardından bugün başkanvekili seçimi yapıldı. Başkanvekilliği seçiminde tekme tokat kavga çıktı. CHP'lilerin salondan çıktığı seçimde YENİ Partililer ara verilmesini talep etti.

MENDERES BELEDİYESİ BAŞKANVEKİLİ AK PARTİLİ ASUMAN ŞEN OLDU

AK Partililer kapıyı tutarken salonda ortalık bir anda karıştı. Seçimin üçüncü turunda İzmir Menderes Belediyesi’nde başkanlık seçimini, YENİ Parti ve CHP oylarının bölünmesiyle AK Parti’nin adayı Asuman Şen 13 oy alarak kazandı. Yeni Parti adayı Barış Gürsoy 10 oy aldı.

Uluslararası ilişkiler uzmanı ve tarihçi Dr. Naim Babüroğlu, Menderes Belediye Başkan Vekilliği seçiminde yaşananlar hakkında önemli değerlendirmelerde bulundu.

‘ÖNÜMÜZDEKİ GENEL SEÇİMLERİN BİR TURNUSOL KÂĞIDIDIR’

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Babüroğlu, “Menderes Belediye Başkan Vekilliği seçimi, sıradan bir seçim değil; önümüzdeki genel seçimlerin bir turnusol kâğıdıdır. YENİ Parti ile CHP arasındaki ayrışma, gelecekte kurulacak ittifakların işareti…” sözlerini sarf etti.

Türkiye’de solun parçalanıp ortak stratejisini kaybettiğini savunan Babüroğlu, ”Yaşanan olay seçim sandığında karşılaşabilecek hezimetin habercisi…” dedi.

‘SEÇİM SANDIĞINDA KARŞILAŞILABİLECEK HEZİMETİN HABERCİSİ’

Babüroğlu, X hesabından yaptığı paylaşımda şunları söyledi, “Menderes Belediye Başkan Vekilliği seçimi, sıradan bir seçim değil; önümüzdeki genel seçimlerin bir turnusol kâğıdıdır.

YENİ Parti ile CHP arasındaki ayrışma, gelecekte kurulacak ittifakların işareti…

Daha önemlisi, parçalanmış ve ortak stratejisini kaybetmiş bir solun (ne kadar solsa) seçim sandığında karşılaşabileceği hezimetin habercisi…

Siyasette matematik önemlidir; ancak strateji, matematikten daha önemlidir.

Sun Tzu’nun yüzyıllar öncesinden gelen uyarısı, Menderes’teki sonucun ve gelecekteki hezimetin habercisi davul sesidir:

“Taktik olmadan strateji, zafere giden en yavaş yoldur. Strateji olmadan taktik ise yenilgiden önceki gürültüdür.”

Bu davulun sesi duyulur mu, emin değilim…

Menderes’teki sonuç, bugünün değil, yarının siyasi fotoğrafıdır.”