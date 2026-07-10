CHP İstanbul İl Başkanlığı binasında asılı bulunan Ekrem İmamoğlu’nun pankartı, parti içinde görevlendirilen "Çağrı Heyeti" tarafından kaldırıldı. Pankartın yerine Kemal Kılıçdaroğlu’nun afişi asıldı. Görevden alınan CHP İstanbul İl Örgütü kısa süre sonra İmamoğlu pankartını yeniden yerine astı. Yaşanan bu "pankart krizi" sonrasında polis il binasına girerek bazı CHP'lilere müdahale etti.

"PARTİMİZİN İRADESİNE SAHİP ÇIKACAĞIZ"

Görevden alınan İstanbul İl Başkanlığı Genel Sekreteri Soner Özimer, gece yarısı İstanbul İl Başkanlığı binasında asılı olan Ekrem İmamoğlu'nun afişinin kaldırılması ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun afişinin asılması üzerine il binasına geldi. Özimer gece boyu nöbette olacaklarını açıklarken şu ifadeleri kullandı:

An itibarıyla CHP İstanbul İl Başkanlığı binamıza gelen atama çağrı heyeti, Cumhurbaşkanı adayımız Sayın Ekrem İmamoğlu’nun binamızda asılı olan pankartını sökerek, pankartı bırakmışlardır. Halkın umudu ve iradesi olan adayımızın pankartına yapılan bu müdahaleyi asla kabul etmiyoruz. Bizler il yönetimimiz ve örgütümüzle birlikte buradayız, binamızdayız! Bu hukuksuz dayatmaya ve irade gaspına kesinlikle izin vermiyoruz. Milletin kararına dışarıdan yapılmaya çalışılan hiçbir müdahale bizi yolumuzdan döndüremez. Hak, hukuk ve adaletten taviz vermeden adayımıza ve partimizin iradesine sonuna kadar sahip çıkacağız. Nöbetteyiz, hiçbir yere gitmiyoruz

İMAMOĞLU'NUN PANKARTI YENİDEN ASILDI

Görevden alınan İstanbul İl Örgütü, il binasına gelerek İmamoğlu'nun afişini yeniden astı. İmamoğlu'nun afişinin yeniden asılması sonrası İl Başkanlığı önünde tansiyon yükseldi. Eski İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik de il başkanlığı binası önüne geldi.

"TARİH TEKERRÜR EDİYOR"

Mahkeme kararıyla görevden alınan İstanbul İl Örgütü, il başkanlığına geldikten sonra, Somer Özimer'in açıklamasına göre kolluk kuvvetlerine tebliğ edilen bir yazı olmamasına rağmen çevik kuvvet binayı abluka altına aldı. Yaşanan gelişmeler sırasında çevik kuvvet ekiplerinin önce il binasına, ardından CHP İstanbul İl Başkanlığı’ndaki başkanlık makamının bulunduğu kata girdiği görüldü. Somer Özimer, "Tarih tekrar ediyor. Atanmış çağrı heyeti polisle il başkanlığımıza girdi" dedi.

ÖZGÜR ÇELİK: SİZDE BİR GRAM YÜREK OLSA POLİSLERİN ARKASINA SAKLANMAZSINIZ

Mahkeme kararıyla görevden alınan İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, çağrı heyetinin bina içerisine girmesine ve binanın polis ablukası altında olmasına sert tepki gösterdi:

Size seleniyorum. Bir gram yüreğiniz olsa, bir gram cesaretiniz olsa polislerinlerin arkasına saklanmazsınız. Delikanlıysanız dışarı gelin.

"TARİHİN AKIŞINI DEĞİŞTİREMEZSİNİZ"

"Su akar yatağını bulur ve suyun akışını değiştirenler, tarihin akışını değiştirirler. Tarihin akışını değiştirecek irade 86 milyon yurttaşımızda vardır. Tarihin akışını değiştirecek irade 16 milyon İstanbulluda vardır.

Ben 2,5 yıl önce bu il binasının önünde adaylığımı açıklarken bir cümle kullanmıştım; demiştim ki: Bizim İstanbul'dan yayılan bir umudu Türkiye'nin dört bir yanına yayacak enerjimiz ve gücümüz var. Bir kez daha o il binasının önünden söylüyorum: Bu zor şartlarda, bu kötü koşullarda çok inançlı ve çok kararlıyız. İstanbul'dan yayılan umutla Türkiye'nin dört bir yanında bu antidemokratik uygulamaların karşısında demokrasiyi savunmaya devam edeceğiz.

Genel Başkanımız Özgür Özel öncülüğünde sandığın mücadelesini vermeye devam edeceğiz. Cumhurbaşkanı adayımız Ekrem İmamoğlu'yla demokratik bir Türkiye mücadelesi vermeye devam edeceğiz. Milletimizle beraber kararlılıkla mücadelemizi sürdüreceğiz, asla vazgeçmeyeceğiz. Hiç kimse umutsuzluğa kapılmasın. Türkiye'nin birinci partisinin kadroları dimdik ayaktadır ve biz bu zalimleri yeneceğiz. Bu zulümleri sonlandıracağız. Cumhuriyetin kurumlarını yeniden inşa edeceğiz, demokrasiyi tekrar bu topraklarda egemen kılacağız.

Bugün burada, Cumhurbaşkanı adayımız Ekrem İmamoğlu'nun posteri indirilirken büyük bir direniş sergileyen gençlere, kadınlara ve bugün burada olan tüm yol arkadaşlarımıza yürekten teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız."

İMAMOĞLU'NUN RESMİ, SESİ, PANKARTI... HER ŞEYİ YASAK

Öte yandan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından metrolardan, caddelerden, etkinlik alanlarından ve binalardan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na ait her şeyi yasaklamıştı. İmamoğlu'nun ne sesi, ne de resmi İstanbul'da hiçbir yerde gösterilemeiyor ve dinletilemiyor.

İMAMOĞLU SAVUNMA YAPAMADI

İBB davasının tutuklu sanığı Ekrem İmamoğlu, 2 bin 500 yıl hapşs cezasıyla yargılanıyor. Geçtiğimiz hafta İmamoğlu'nun savunması mahkeme başkanı tarafından "1 gün içerisinde" bitirilmesi istenmişti. Bu karar, kamuyounda savunma hakkının kısıtlanması olarak görülmüştü. Daha sonra Ekrem İmamoğlu "susma hakkımı kullanmak istiyorum" ifadesini kullanmamış ancak mahkeme heyeti zabıtlara " İmamoğlu susma hakkını kullandı" şeklinde ibare düşmüştü. Bunun üzerine salondan çıkarılan İmamoğlu, savunmasını yapamamıştı. Savunmasını yapamayan İmamoğlu'nun pankartlarının indirilip "Arınma zamanı" pankartının asılması, kamuyounda tepki çekti.