Yeniçağ Gazetesi
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10 yaşında başladı şimdi tüm Türkiye'ye satıyor: Tüm hayatı aniden değişti

Manisa'da çocuk yaşta başladığı manavlığı e-ticarete taşıyan girişimci, kurduğu üretim ve paketleme ağıyla hem bölgedeki çiftçilerin ürünlerini Türkiye'nin dört bir yanına ulaştırıyor hem de 70 kişiye istihdam sağlıyor.

Kaynak: Haber Merkezi
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10 yaşında başladı şimdi tüm Türkiye'ye satıyor: Tüm hayatı aniden değişti - Resim: 1

Manisa'nın Demirci ilçesinde çocuk yaşlardan itibaren tarım ve esnaflığın içinde yetişen girişimci Mustafa Kula, hayata geçirdiği e-ticaret modeliyle yerel üreticinin ürünlerini Türkiye'nin dört bir yanına ulaştırırken, oluşturduğu üretim ağıyla bölge ekonomisine de katkı sağlıyor.

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10 yaşında başladı şimdi tüm Türkiye'ye satıyor: Tüm hayatı aniden değişti - Resim: 2

TÜM TÜRKİYE'YE GÖNDERİYOR

Demirci ilçesi Bahçeler Mahallesi Kumluk mevkiinde kendi öz sermayesiyle kurduğu 600 metrekarelik 'Demirci Bahçesi' isimli tesiste faaliyetlerini sürdüren Kula, internet üzerinden verilen organik ürün siparişlerini hazırlayarak haftalık yaklaşık bin, aylık ise ortalama 4 bin kargoyu Türkiye'nin farklı illerine gönderiyor.

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10 yaşında başladı şimdi tüm Türkiye'ye satıyor: Tüm hayatı aniden değişti - Resim: 3

Kendi arazilerinde kiraz, vişne, badem, enginar başta olmak üzere birçok ürün yetiştiren Kula, bununla da sınırlı kalmayıp ilçeye bağlı kırsal mahallelerde üretim yapan çiftçilerin mahsullerini de satın alarak ekonomiye kazandırıyor. Ürün fazlalığı yaşanan dönemlerde ise sebze ve meyveler salça, marmelat, konserve ve turşu gibi katma değerli ürünlere dönüştürülüyor.

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10 yaşında başladı şimdi tüm Türkiye'ye satıyor: Tüm hayatı aniden değişti - Resim: 4

ONLARCA KİŞİYE EKMEK KAPISI AÇTI

Yılın 12 ayı faaliyet gösteren tesiste yaz aylarında taze ürünlerin paketleme çalışmaları sürerken, kış döneminde işlenmiş gıda üretimi yapılıyor.

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10 yaşında başladı şimdi tüm Türkiye'ye satıyor: Tüm hayatı aniden değişti - Resim: 5

Bünyesinde yaklaşık 70 kişinin istihdam edildiğini belirten Mustafa Kula, oluşturdukları üretim ağıyla hem üreticinin hem de çalışanların kazanç elde ettiğini söyledi.

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10 yaşında başladı şimdi tüm Türkiye'ye satıyor: Tüm hayatı aniden değişti - Resim: 6

10 yaşından bu yana manavlık yaptığını ifade eden Kula, son yıllarda internet üzerinden gıda satışı gerçekleştirdiklerini belirterek, "İlçemizde yetişen doğal ürünleri Türkiye'nin her yerine ulaştırıyoruz. Mevsiminde hangi bölgemizde hangi ürün kaliteli yetişiyorsa müşterilerimize onu sunuyoruz.

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10 yaşında başladı şimdi tüm Türkiye'ye satıyor: Tüm hayatı aniden değişti - Resim: 7

Kışlık ve yazlık ürünlerin önemli bölümünü kendi arazilerimizde üretiyoruz. Haftalık yaklaşık bin paket gönderiyoruz" dedi.

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