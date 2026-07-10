10 yaşında başladı şimdi tüm Türkiye'ye satıyor: Tüm hayatı aniden değişti

Kendi arazilerinde kiraz, vişne, badem, enginar başta olmak üzere birçok ürün yetiştiren Kula, bununla da sınırlı kalmayıp ilçeye bağlı kırsal mahallelerde üretim yapan çiftçilerin mahsullerini de satın alarak ekonomiye kazandırıyor. Ürün fazlalığı yaşanan dönemlerde ise sebze ve meyveler salça, marmelat, konserve ve turşu gibi katma değerli ürünlere dönüştürülüyor.