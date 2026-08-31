İngiltere Premier Lig ekiplerinden Chelsea, kadrosunda ayrılığı resmen açıkladı.

Londra ekibi, 23 yaşındaki santrfor David Datro Fofana’nın takımdan ayrıldığını duyurdu.

Chelsea, David Datro Fofana’nın ayrılığını açıkladı - Resim : 1

SERVETTE’YE TRANSFER OLDU

Chelsea’den yapılan açıklamada, Fofana’nın İsviçre Süper Lig ekiplerinden Servette’ye bonservisiyle transfer olduğu belirtildi.

Genç golcünün yeni kariyer durağı İsviçre oldu.

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CHELSEA RESMEN DUYURDU

İngiliz kulübü, David Datro Fofana’nın transferini resmi kanalları üzerinden açıkladı.

23 yaşındaki santrfor, bundan sonraki süreçte Servette formasıyla mücadele edecek.