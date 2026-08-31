İngiltere Premier Lig ekiplerinden Chelsea, kadrosunda ayrılığı resmen açıkladı.
Londra ekibi, 23 yaşındaki santrfor David Datro Fofana’nın takımdan ayrıldığını duyurdu.
SERVETTE’YE TRANSFER OLDU
Chelsea’den yapılan açıklamada, Fofana’nın İsviçre Süper Lig ekiplerinden Servette’ye bonservisiyle transfer olduğu belirtildi.
Genç golcünün yeni kariyer durağı İsviçre oldu.
CHELSEA RESMEN DUYURDU
İngiliz kulübü, David Datro Fofana’nın transferini resmi kanalları üzerinden açıkladı.
23 yaşındaki santrfor, bundan sonraki süreçte Servette formasıyla mücadele edecek.