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Fenerbahçe'nin transfer listesinde yer alan Malick Fofana için İngiltere Premier Lig devi Arsenal'in harekete geçtiği öne sürüldü.

RMC Sport'un haberine göre; Arsenal, Lyon forması giyen 21 yaşındaki Belçikalı kanat oyuncusunun transfer şartları hakkında bilgi aldı.

LYON'UN FENERBAHÇE'YE ELENMESİ HESAPLARI DEĞİŞTİRDİ

Şampiyonlar Ligi play-off turunda Fenerbahçe'ye elenen Lyon'un, Devler Ligi'nden gelecek önemli bir gelir kaleminden mahrum kalması transfer politikasını da etkiledi.

Mali açıdan sıkıntılı bir dönemden geçen Fransız kulübünün, yaz transfer döneminin son günlerinde oyuncu satışları gerçekleştirerek bütçesini rahatlatmayı hedeflediği belirtildi.

Lyon kadrosunun en yüksek piyasa değerine sahip isimlerinden biri olan Fofana'nın da bu doğrultuda takımdan ayrılabileceği aktarıldı.

ARSENAL TRANSFER ŞARTLARINI SORDU

Habere göre Arsenal, Fofana'nın hangi şartlarda transfer edilebileceğini öğrenmek için Lyon ile temasa geçti. Henüz resmi tekliften söz edilmezken İngiliz ekibinin 21 yaşındaki futbolcuya ilgisinin bulunduğu kaydedildi.

Fofana için daha önce Crystal Palace'ın da Lyon'a teklif yaptığı, kulüplerin anlaşmaya yakın olmasına rağmen Belçikalı futbolcunun Crystal Palace seçeneğini kabul etmediği belirtildi. Genç oyuncunun adı son dönemde Roma ile de anılmıştı.

FENERBAHÇE DE FOFANA'NIN PEŞİNDE

Malick Fofana'nın talipleri arasında Fenerbahçe de bulunuyor. Sarı-lacivertlilerin sol kanat takviyesi için Belçikalı futbolcuyu listesinde tuttuğu ve transfer şartlarını değerlendirdiği aktarılmıştı.

Transfer döneminin son günlerine girilirken Arsenal'in de devreye girmesiyle Fofana için yarışın hareketlenmesi bekleniyor.