Gaziantep'in Şehitkamil ilçesi Kayaönü Mahallesi, Hamidiye Caddesi üzerinde bulunan bir evde meydana gelen olayda, edinilen bilgilere göre, cezaevinden izinli çıktığı öğrenilen E.A, gece geç saatlerde eşi Esengül Doğu ile tartıştı.

Cezaevinden izinli çıktı, saatler sonra dehşet yaşandı… Önce eşini öldürdü sonra kendini astı - Resim : 1

Tartışma sırasında eşini bıçaklayarak öldüren şahıs daha sonra iple kendisini astı.

Kendilerinden haber alamayan yakınları durumu polise ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Cezaevinden izinli çıktı, saatler sonra dehşet yaşandı… Önce eşini öldürdü sonra kendini astı - Resim : 2

Olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri E.A ve Esengül Doğu'nun öldüğünü belirledi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

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