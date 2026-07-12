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Yerel medyada yer alan bilgilere göre, sabah saat 05.40 sıralarında çiftin yaşadığı evden silah sesleri duyulması üzerine polis ekipleri olay yerine sevk edildi. Eve giren ekipler, Aytaç Ç. ile Gül Ç.'nin cansız bedenleriyle karşılaştı.

CİNAYET Mİ İNTİHAR MI?

İlk incelemelerin ardından polis, olayın cinayet ve intihar olabileceği ihtimali üzerinde duruyor. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

KADININ 8,5 AYLIK HAMİLE OLDUĞU İLERİ SÜRÜLDÜ

Öte yandan, komşuların ifadelerine göre hayatını kaybeden Gül Ç.'nin 8,5 aylık hamile olduğu öne sürüldü. Yetkililer, bu bilgiye ilişkin henüz resmi bir açıklama yapmadı.