Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Kaynak: İHA

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde amca ile yeğen arasında çıkan tartışma cinayetle sonuçlandı. Palayla saldırıya uğrayan 56 yaşındaki İbrahim K. yaşamını yitirirken, şüpheli polis ekiplerince gözaltına alındı.

Olay, saat 16.30 sıralarında Kavaklı Mahallesi Namık Kemal Caddesi üzerindeki yeşil alanda meydana geldi. İddiaya göre E.K. (33) ile amcası İbrahim K. (56) arasında henüz bilinmeyen nedenle başlayan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

PALAYLA SALDIRDI, AMCA OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Kavga sırasında E.K., elindeki palayla amcasına saldırdı. İncir ağaçlarının bulunduğu alana düşen İbrahim K., aldığı darbeler sonucu ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde İbrahim K.'nın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekipleri ise olayda yaralanan şüpheliyi etkisiz hale getirerek suç aletiyle birlikte gözaltına aldı.

SALDIRI ANI CEP TELEFONU KAMERASINA YANSIDI

İlk müdahalesinin ardından polis gözetiminde hastaneye kaldırılan E.K.'nin psikolojik rahatsızlıkları bulunduğu öne sürüldü.

Öte yandan amca ile yeğen arasında yaşanan kavga ve saldırı anı, çevrede bulunan bir vatandaşın cep telefonu kamerasınca kaydedildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.