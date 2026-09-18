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İzmir’de Fatma Can, boşandığı eşi Şiyar Alpaslan ve Alpaslan’ın annesi tarafından tehdit edildiğini öne sürerek konuyu yargıya taşıdı. Şiyar Alpaslan, Fatma Can’ı görüntülü arayarak çocukları Y.C.A. (7) ile B.A’nın (3) boğazına bıçak dayadığı olaya ilişkin açılan davada tutuklu yargılanıyor.

Alpaslan’ın cezaevinden annesine mektup yazarak Fatma Can’ı öldürmeye yönelik plan yaptığı öne sürüldü.

CEZAEVİNDEN ANNESİNE MEKTUP YAZDI

Önceki gün görülen duruşmada Şiyar Alpaslan ve annesi hakkında ısrarlı takip ve tehdit suçlarından cezalandırma talep edildi.

Sanık avukatının savunma hazırlamak için süre istemesi üzerine davanın karar duruşması 21 Eylül’e ertelendi.

Cumhuriyet'in haberine göre, Fatma Can, yaklaşık 9-10 ay önce şehir değiştirdiğini ve güvenliği için iletişim adreslerini dahi yenilediğini belirtti. Can, olayın cezaevi yönetimi tarafından ortaya çıkarıldığını belirterek Alpaslan’ın annesine yazdığı mektupta cinayet planına ilişkin ifadelerin yer aldığını söyledi.

"SEN HALLET" DEDİĞİ ÖNE SÜRÜLDÜ

Fatma Can, Alpaslan’ın annesine yönelik ifadelerini şöyle aktardı:

“Bu olayı cezaevi ortaya çıkarmıştı. Oranın yönetimi suç duyurusunda bulunuyor. Bizim o şekilde bilgimiz oldu. Alpaslan annesine, ‘Ben buradayım, bir şey yapamıyorum, sen hallet’ diyor. Annesi de ‘Tamam oğlum, zaten ben biriyle konuştum, kırk güne emaneti vereceğim, o halledecek’ diyor.”

Can, davada ceza çıkmasını umut ettiğini belirterek, “Bu insanların en azından bir süre cezaevinde yatmaları gerekiyor” dedi. Bu dosyada Şiyar Alpaslan’ın annesi hakkında elektronik kelepçe tedbiri bulunduğu da belirtildi.

ÇOCUKLARA YÖNELİK DAVA 13 EKİM’DE

Öte yandan Şiyar Alpaslan’ın çocuklarına yönelik eylemlerine ilişkin davanın karar duruşmasının ise 13 Ekim’de yapılacağı öğrenildi.