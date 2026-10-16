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Kaynak: Haber Merkezi

Ünlü oyuncu Murat Cemcir'in, Selçuk Aydemir ile birlikte hayata geçirdiği "Çalgı Çengi İkimiz" ve "Ailecek Şaşkınız" gibi gişe rekortmeni filmlerin yapımcılığını üstlenen şirketi hakkında verilen iflas kararı medyada geniş yankı uyandırdı.

Çıkan haberlerin ardından Cemcir'in avukatından konuya ilişkin resmi bir yalanlama ve hukuki süreç açıklaması geldi.

İFLAS KARARI BİLGİSİ DIŞINDA YÜRÜLDÜ İDDİASI

Cemcir'in sahibi olduğu TR 40 33 Film Yapım Bilişim Organizasyon Sanayi ve Ticaret A.Ş. hakkındaki iflas yargılamasının, şirket yetkililerinin tamamen bilgisi dışında yürütüldüğü belirtildi. Gerekli hiçbir resmi tebligatın kendilerine ulaşmadığını ve bu sebeple şirketin savunma hakkının elinden alındığını vurgulayan hukuk bürosu, gıyabında verilen bu karara karşı yasal yollara başvurulduğunu duyurdu.

"GIYABEN VERİLEN KARARA KARŞI HUKUKİ GİRİŞİMLER BAŞLATILDI"

Murat Cemcir’in avukatı tarafından kamuoyu ile paylaşılan açıklamanın tam metni ise şu şekilde:

“Son günlerde müvekkilimiz Murat Cemcir'in sahibi olduğu TR 40 33 Film Yapım Bilişim Organizasyon Sanayi ve Ticaret A.Ş. hakkında basında yer alan iflas haberleri üzerine kamuoyunu bilgilendirme gereği doğmuştur. Hukuk büromuz olarak, söz konusu kararın dayanaklarını ve yargılama sürecini hukuki açıdan incelemeye aldık.

Müvekkil şirketin yokluğunda; şirketin ve yetkililerinin bilgisi dışında ilerleyen takip sürecinde, kendilerine herhangi bir tebligat ulaşmadığından şirketin süreçten haberi olmamıştır. Şirket, kendisiyle ilgili gıyaben verilen iflas kararına karşı savunmasını sunamadığı gibi hukuki haklarını da kullanamamıştır. Bu doğrultuda, müvekkil şirketin gıyabında alınan kararlara karşı gerekli kanun yolu başvuruları yapılmış, iddialara ve tebligat işlemlerine ilişkin hukuki girişimler başlatılmıştır.”