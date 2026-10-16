EMADDER (Emeklilikte Adaleti Arayanlar Derneği) Başkanı Mihriban Uğurlu, Yeniçağ Gazetesi Ekonomi Şefi Süleyman Çay'ın sorularını yanıtlayarak, hak arama mücadelelerinde atacakları yeni adımlara ve hükümetle olan diyalog sürecine dair önemli açıklamalarda bulundu.

"BASIN AÇIKLAMASI DİYE ÇIKTIĞIMIZ YOL MİTİNGE DÖNÜŞTÜ"

Gerçekleştirecekleri 41. basın açıklamasının "41 kere maşallah" dedirtecek devasa bir kalabalığa sahne olacağını belirten Uğurlu, Türkiye'nin dört bir yanından kalkan otobüslerle yoğun bir katılım sağlanacağını ifade etti. Uğurlu, "Basın açıklaması diye çıktığımız yolda biraz mitinge dönmeye başladık. Sadece hükümete seslenmek yetmiyor; basın açıklamamızda görsel olarak da sorunu gözlerine sokacak birçok mizansenimiz ve koreografimiz olacak" dedi. Hak mücadelesindeki kararlılıklarının altını çizen Uğurlu, gerekirse 141 kere daha basın açıklaması yapacaklarını ancak bu yoldan asla dönmeyeceklerini vurguladı.

"ŞATAFATLI MASALARDA DERT ANLATMAYA MERAKLI DEĞİLİZ"

Son dönemde iktidar ve yasa yapıcılarla yapılan toplantıların bir sonuca ulaşmamasını ve sürecin tıkanmasını değerlendiren EMADDER Başkanı, artık somut adım beklediklerini kaydetti. İnsanları bir masa etrafında toplamanın kıymetli olduğunu ancak çözüm üretmenin bundan çok daha hayati olduğunu belirten Uğurlu, tepkisini şu sözlerle dile getirdi:

"Biz o uzun, şatafatlı masalarda oturup dert anlatmaya çok meraklı değiliz. Defalarca o kapıları çaldık. Yetkililerin 'Biliyoruz, evet burada bir adaletsizlik oldu, haklısınız, Cumhurbaşkanımız konuyu biliyor' söylemleri belli bir yerden sonra geçiştirmeye dönmeye başlıyor. Biz geçiştirilmek değil, yasamızın yapılmasını bekliyoruz. Kimseden nasihat almaya ihtiyacımız yok, haklılığımızı zaten biliyoruz. Biz o masalara dert anlatmaya gelmiyoruz, 'çözün' diye geliyoruz."